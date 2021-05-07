Kolombiya'da son durum nasıl? İşte Kolombiya olaylarında en son gelişmeler

HÜKÜMET MASAYA OTURMAYA HAZIR Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.



Cabrera, Devlet Başkanı Ivan Duque ile Ulusal Grev Komitesi temsilcileri arasında 10 Mayıs olarak belirlenen görüşmenin bir an önce yapılabileceğini, hükümet kanadının bunun için hazır olduğunu açıkladı.



Protestolardaki şiddet eylemlerine de değinen Cabrera, "Ulusal Grev Komitesi'nin temsilcileriyle görüşmeye hazırız. Ancak vurgulanması gereken çok önemli bir şey var; gösterilerdeki tüm şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



