Son dakika haberleri... Kolombiya'da ortalık savaş alanına döndü... Vergi reformu can almaya devam ediyor!

Protestolara katılan üniversite öğrencisi Jeison Durango, ülkede son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda haksızlıkların çok arttığına dikkati çekerek, "Hafızası olmayan bir ülke, Kolombiyalılar artık çok yorgun. Çok şey oldu ama hiçbir şey değişmedi, bu yaşananlar halkın yıllardır biriken öfkesinin sonucudur." dedi.