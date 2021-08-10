Kolombiya varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Kolombiya varyantı belirtileri henüz ortaya konulmadı

Uzmanlar, delta varyantı ülke genelinde hasara yol açmaya devam ederken, yeni enfeksiyonlarda ilk kez ortaya çıkan diğer koronavirüs varyantlarıyla birlikte, aşılanmış olsa bile seyahat ve sosyal planları yeniden gözden geçirmenin zamanının gelmiş olabileceğini söylüyor.



Şimdi, sağlık uzmanları, Kolombiya Varyantı ve diğerlerinin, bulaşıcılık seviyesi şu anda bilinmemekle birlikte, Delta'ya benzer bir oranda yayılabileceğinden endişe duyuyorlar.