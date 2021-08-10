Kolombiya varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Kolombiya varyantı belirtileri henüz ortaya konulmadı
Koronavirüste delta varyantının etkileri araştırılırken bu kez de Kolombiya varyantı gündemde. Kolombiya varyantının daha bulaşıcı olup olmadığına dair henüz net veriler ortaya konulmuş değil. Söz konusu varyant Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde DSÖ varyantı 'daha fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirledi. Peki, Kolombiya varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü?
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Dünyada Delta varyantı hızla yayılırken Kolombiya varyantı vakaları artmaya başladı. New York Post’ta yer alan haberde sağlık yetkililerinin, Kolombiya'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun şimdi de ABD'de yayıldığını söyledikleri aktarıldı.
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İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir COVID-19 çeşidi şimdi Güney Florida'da yayılıyor ve bir sağlık yetkilisi, Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında sıralanan pozitif vakaların yaklaşık %10'unu oluşturduğunu söyledi.
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Kökeni olduğuna inanılan ülkeden adını alan mutasyona uğramış varyantın yükselişinin nedeninin Kolombiya ve Miami arasında seyahat eden insanlardan kaynaklandığını belirtti.
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Uzmanlar, delta varyantı ülke genelinde hasara yol açmaya devam ederken, yeni enfeksiyonlarda ilk kez ortaya çıkan diğer koronavirüs varyantlarıyla birlikte, aşılanmış olsa bile seyahat ve sosyal planları yeniden gözden geçirmenin zamanının gelmiş olabileceğini söylüyor.
Şimdi, sağlık uzmanları, Kolombiya Varyantı ve diğerlerinin, bulaşıcılık seviyesi şu anda bilinmemekle birlikte, Delta'ya benzer bir oranda yayılabileceğinden endişe duyuyorlar.