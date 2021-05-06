Kolombiya nerede? Kolombiya başkanı kim? Kolombiya'nın konumu ve yönetimiyle ilgili bilgiler
Kolombiya'da son bir haftada vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde 24 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı. Kolombiya'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları, günlerdir dünyanın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Kolombiya nerede? Kolombiya başkanı kim? Kolombiya'nın konumu ve yönetimiyle ilgili bilgiler...
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Kolombiya, resmî adıyla Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan ve Kuzey Amerika'da adaları bulunan bir ülkedir. Kuzeybatıda Panama, kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Venezuela ve Brezilya, güneyde Ekvador ve Peru ve batıda Büyük Okyanus ile çevrilidir.
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Nüfusu 50 milyonun üzerinde olan Kolombiya dil ve etnisite bakımından dünyanın en çeşitli ülkelerinden biridir. İspanyolca konuşan ülkeler arasında, Meksika'dan sonra en kalabalık ikinci ülkedir. Yerli uygarlıklar, Avrupalı yerleşimciler, Afrikalı köleler ile Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen göçmenler, ülkenin zengin kültürel mirasının kaynaklarını oluşturur. Ülkenin nüfus merkezleri And Dağları ve Karayip kıyısında yoğunlaşmıştır.
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ünümüz Kolombiya topraklarında insan yaşamına dair en eski kanıtlar MÖ 12.000'e aittir. Çipça (Muisca), Quimbaya ve Tairona gibi yerli kültürler bölgede bilinen en eski uygarlıklardır. İspanyollar 1499'da La Guajira'ya ayak basarak sömürgeleştirme sürecini başlattılar. 16. yüzyıla dek bölgenin çeşitli kısımları sömürgeleştirildi ve Santafé de Bogotá başkentli Yeni Granada Krallığı kuruldu. 1810'da Yeni Granada Birleşik İlleri adıyla İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlık ilan edildi. Ülkede önceleri Granada Konfederasyonu (1858) ve Kolombiya Birleşik Devletleri (1863) gibi federal yönetimler denendi ancak bu yönetimler uzun süreli olmadı ve 1886'da Kolombiya Cumhuriyeti kuruldu. Panama'nın 1903'te ayrılmasıyla Kolombiya bugünkü sınırlarına ulaştı. 1960'larda ülkede düşük yoğunluklu silahlı çatışmalar ve politik şiddet artış gösterdi ve 1990'larda zirveye ulaştı. 2005'ten itibaren güvenlik, istikrar ve hukukun üstünlüğü alanlarında ilerlemeler sağlandı, aynı zamanda eşi görülmemiş bir ekonomik büyüme ve kalkınma dönemi yaşandı.
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Kolombiya, Brezilya'nın ardından dünyanın en yüksek biyoçeşitlilik seviyesine sahip ikinci ülkesidir. Ülke toprakları Amazon yağmur ormanları, dağlık alanlar, otlaklar ve çöller gibi birçok farklı bölge içerir. Güney Amerika'da Atlas ve Pasifik okyanuslarının ikisine de kıyısı bulunan tek ülkedir.Kolombiya, bir bölgesel güçtür ve Güney Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahiptir. Kahve, çiçek, zümrüt, kömür ve petrol endüstrileri, Kolombiya ekonomisinin başlıca sektörleridir.Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Amerikan Devletleri Örgütü, Pasifik İttifakı ve And Topluluğu üyesidir. Ayrıca NATO'nun küresel ortaklarındandır.
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KOLOMBİYA BAŞKANI HAKKINDA
Iván Duque Márquez (d. 1 Ağustos 1976), Kolombiyalı avukat ve siyasetçi. Güney Amerika'da yer alan Kolombiya'da 7 Ağustos 2018 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır.
Hukuk üzerine öğrenim gören Duque, 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde senatoya seçilmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde ilk turda %39,14 ile en çok oyu almış ve ikinci tura kalmayı hak etmiştir. İkinci turda rakibi Gustavo Petro'ya karşı üstünlük sağlayan Duque, oyların %53,98'ini elde ederek Juan Manuel Santos'un ardından ülkenin yeni devlet başkanı olmuştur.