Köln’de Türk esnaf zor durumda

Cadde esnaflarından pastane sahibi Zülya Özdağ da hiç alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu zor günleri hep birlikte aşmayı ümit ettiklerini söyledi. Pastanelerinde 20 kişinin çalıştığını ve salgınla ilgili uyarıları dikkate aldılarını aktaran Özdağ, şöyle devam etti: “Yine de şükürler olsun müşterimizin yüzde 30-40’ı geliyor, bu sorunu atlattıktan sonra yine eskisi gibi olmasını bekliyoruz. Yardım sözü verdiler, kredi verilecekmiş ama sonuçta bu kredilerin de geri ödenmesi lazım. Verdikleri sözün arkasında durmalarını istiyoruz. Bize mal verenler ödeme konusunda sıkıştırmıyorlar, aramızda esnaf dayanışması var.”