Köln toptancı halindeki Türk esnafı: Almanya’da enflasyon yüzde 50

Çünkü biz şu an 35’e sattığımız ürünü 40 euroya alacağız. Elimizde biraz eski mal var. Onları da çok pahalıya aldık ve az kârla satıyoruz. Yani benim şu an 10 euroya sattığım ürünü 12 ya da 13 euroya ancak alabiliyorum. Marketlerdeki fiyatların etiketlere yansıması bizden sonra oluyor. Önce biz zamlı malı alıyoruz sonra fiyatlara yansıtıyoruz, bizden sonra da marketler etiketlerini yükseltiyor mecburen. Biz esnaf olarak vatandaşların reyonlardaki yağ un gibi ürünlere saldırmalarını hoş görmüyoruz. O yüzden kısıtlamalar koyduk. Örneğin ‘Yağlardan en fazla iki adet alabilir, unlardan dört tane alabilir’ dedik. Biz isteseydik hepsini birden tüketebilirdik ama diğer vatandaşlar, diğer esnaflar ürünsüz kalmasın diye bu sınırlamaya gittik. Ama bu şekliyle stoklanması bir esnaf olarak değil bir vatandaş olarak söylüyorum doğru bulmuyorum. Çünkü Almanya hiçbir vatandaşını aç ve susuz bırakmaz. Her türlü sahip çıkar, gerekirse kapı kapı dolaşır herkese bir yemek paketi bırakır. Almanya’da şu ana kadar hiç kimse açlıktan ölmedi.