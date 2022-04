Köln toptancı halindeki Türk esnafı: Almanya’da enflasyon yüzde 50

RESUL ÖZDEMİR (AYTAC GMBH): Et piyasası alışık olmadığımız bir süreci yaşıyor. 3-4 günde bir fiyatlar artıyor. Bunu tosun, sığır ve tavuk etinde yaşıyoruz. Sadece iki aydır kuzunun fiyatları sabit. Başta Hollanda ve Fransa gibi dış ülkelerden toptan aldığımız kırmızı et ve tavuk ürünlerin fiyatı her geçen gün artıyor. Rusya-Ukrayna savaşının bunda etkisi var. Enerji fiyatları yükseldiğinde her kalem malı etkiliyor. Akaryakıt fiyatı artıyor nakliyeyi yükseltiyor. Her Ramazan ayında yaşadığımız ilk iki hafta yoğun bir işlerimiz oluyor. Üçüncü hafta tempo biraz yavaşlıyor. Ramazan’dan sonra fiyatlar artar mı düşer mi bilemiyoruz. İnsanlar uzun süre bu yükü kaldırabilecekler mi? Et lüks bir gıda mı olacak? Bugün gelen maillere bakıyorum, tavuk tedarikçim haftaya tekrar zamlı verebileceklerini söylüyor.