Kollarımı açtım, dönmeni bekliyorum Harry!

Ailesinden ve ülkesinden ayrılıp eşinin alışkın olduğu Los Angeles'a taşınan Prens Harry ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SPLASH NEWS, AP
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'MİRASYEDİ' OĞUL
Bu iddiaya göre Kraliçe 2. Elizabeth " mirasyedi oğlu" gibi gördüğü Prens Harry'nin ülkesine geri dönmesini bekliyor. Üstelik yine ileri sürülenlere göre Kraliçe, "asi" torununu kollarını açıp karşılamaya hazır.
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KOLLARINI AÇMIŞ BEKLİYOR
Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Majesty Magazine'in editörü Ingrid Seward. Sky News'a konuşan Seward, Kraliçe 2. Elizabeth'in Harry'nin geri dönüşünü, onu bağrına basmaya hazır bir şekilde beklediğini ileri sürdü.
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AFFETMEYE HAZIR
Ingrid Seward, bu iddiasını da Kraliçe'nin dini açıdan inançlı bir insan olmasına bağladı. Seward "Dinin öğretilerinden biri de bağışlamaktır" diyerek Kraliçe'nin, torununu bağışlamaya hazır olduğunu ileri sürdü.
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ÇOK ÜZGÜN
Seward'ın iddiasına göre Kraliçe, torununun aileden ve ülkeden ayrılma kararı nedeniyle son derece üzgün. Ama bu konu hakkında aile üyeleriyle bile konuşmamayı tercih ediyor.
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DUYGULARINI KENDİNE SAKLIYOR
Meslek yaşamı boyunca İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Ingrid Seward'a göre Kraliçe, Harry'nin ayrılışı ile ilgili duygularını kendine saklıyor.
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EN GÖZDE TORUN
Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileden ayrılık sürecinin ilk döneminde ortaya çarpıcı iddialar atılmıştı. Bunlara göre Harry, Kraliçe'nin en gözde torunu. Bu durum da bazı kişileri rahatsız etmişti.
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12 YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ
Prens Harry, henüz 12 yaşındayken annesi Prenses Diana'yı kaybetti. Son iki yıla kadar da en yakın dostu, sırdaşı ağabeyi William'dı.
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ARALARI AÇILDI
Fakat William, kardeşinin Markle ile evliliğine çok da sıcak bakmadı iddialara göre. Bu durum da iki kardeşin arasını açtı.
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LOS ANGELES'A YERLEŞTİ
Sonunda Prens Harry ve Meghan Markle, bebekleri Archie'yi de alarak hem kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden hem de ülkeden ayrıldı. Çift, Los Angeles'ta yaşamaya başladı.