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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 10:44,

Kollarımı açtım, dönmeni bekliyorum Harry!

Ailesinden ve ülkesinden ayrılıp eşinin alışkın olduğu Los Angeles'a taşınan Prens Harry ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SPLASH NEWS, AP

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1MİRASYEDİ OĞUL

'MİRASYEDİ' OĞUL

Bu iddiaya göre Kraliçe 2. Elizabeth " mirasyedi oğlu" gibi gördüğü Prens Harry'nin ülkesine geri dönmesini bekliyor. Üstelik yine ileri sürülenlere göre Kraliçe, "asi" torununu kollarını açıp karşılamaya hazır.

2KOLLARINI AÇMIŞ BEKLİYOR

KOLLARINI AÇMIŞ BEKLİYOR

Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Majesty Magazine'in editörü Ingrid Seward. Sky News'a konuşan Seward, Kraliçe 2. Elizabeth'in Harry'nin geri dönüşünü, onu bağrına basmaya hazır bir şekilde beklediğini ileri sürdü.

3AFFETMEYE HAZIR

AFFETMEYE HAZIR

Ingrid Seward, bu iddiasını da Kraliçe'nin dini açıdan inançlı bir insan olmasına bağladı. Seward "Dinin öğretilerinden biri de bağışlamaktır" diyerek Kraliçe'nin, torununu bağışlamaya hazır olduğunu ileri sürdü.

4ÇOK ÜZGÜN

ÇOK ÜZGÜN

Seward'ın iddiasına göre Kraliçe, torununun aileden ve ülkeden ayrılma kararı nedeniyle son derece üzgün. Ama bu konu hakkında aile üyeleriyle bile konuşmamayı tercih ediyor.

5DUYGULARINI KENDİNE SAKLIYOR

DUYGULARINI KENDİNE SAKLIYOR

Meslek yaşamı boyunca İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Ingrid Seward'a göre Kraliçe, Harry'nin ayrılışı ile ilgili duygularını kendine saklıyor.

6EN GÖZDE TORUN

EN GÖZDE TORUN

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileden ayrılık sürecinin ilk döneminde ortaya çarpıcı iddialar atılmıştı. Bunlara göre Harry, Kraliçe'nin en gözde torunu. Bu durum da bazı kişileri rahatsız etmişti.

712 YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ

12 YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ

Prens Harry, henüz 12 yaşındayken annesi Prenses Diana'yı kaybetti. Son iki yıla kadar da en yakın dostu, sırdaşı ağabeyi William'dı.

8ARALARI AÇILDI

ARALARI AÇILDI

Fakat William, kardeşinin Markle ile evliliğine çok da sıcak bakmadı iddialara göre. Bu durum da iki kardeşin arasını açtı.

9LOS ANGELESA YERLEŞTİ

LOS ANGELES'A YERLEŞTİ

Sonunda Prens Harry ve Meghan Markle, bebekleri Archie'yi de alarak hem kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden hem de ülkeden ayrıldı. Çift, Los Angeles'ta yaşamaya başladı.

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