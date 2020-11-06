Kolera nedir, kolera hastalığı belirtileri nelerdir? Nijerya'da 'gizemli hastalık' can almaya devam ediyor!
Nijerya'nın bazı eyaletlerinde 'gizemli hastalık' paniği yaşanıyor. Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle bir haftada 30 kişinin hayatını kaybetti. Hastalık sebebiyle yaşamını yitiren kişilerde ölmeden önce kan kusması, halsizlik, vücut ve baş ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıktığı kaydedildi. Araştırmaların devam ettiği haftalıkla kolera ya da lassa ateşinden şüpheleniliyor. Peki, kolera nedir, belirtileri nelerdir? İşte, gizemli hastalıkla belirtileri benzer olan kolera ile ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs salgını devam ederken Nijerya'da ortaya çıkan gizemli hastalık eylülden bu yana 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kolera ve lassa ateşiyle semptomları benzerlik gösteren hastalıkta hayatını kaybedenlerin 18-25 yaşları arasında olduğu belirtildi. Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu kolera ise karın ağrısı, bulantı, kusma kas krampları şeklinde kendisini gösteriyor.
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KOLERA NEDİR?
Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. Kolera, kalabalık ortamlarda yaşayan savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere yol açabilmektedir.
Koleranın su ve kişisel hijyenin yetersiz olduğu yerde görülme olasılığı daha fazladır. Başta su hijyeninin yetersiz olduğu toplumlar olmak üzere, göçmenler ve yerleşik düzeni olmayan nüfus gruplarında kamp hayatının olduğu bölgelerde, ayrıca kanalizasyon sisteminin içme ve kullanma sularına karıştığı aşırı yağmur, sel, deprem gibi doğal afetlerden sonra görülme riski yüksektir. Risk altındaki toplumun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve halkın eğitimi, hastalığın önlenmesinde esastır.
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NASIL BULAŞIR?
Kolera, enfeksiyon oluşturabilecek miktardaki kolera etkeninin ağızdan alınmasıyla bulaşır. Enfeksiyon genellikle dışkı karışmış sular aracılığı ile bulaşmaktadır. Bulaşma, bu suyun doğrudan içilmesiyle ya da bulaştığı yiyeceklerin yenmesi ile gerçekleşir. Hastalık bulaşmış kişilerin kirli elleriyle temas eden yiyecekler de hastalığı bulaştırabilir. Koleranın direk temas ile (örn: tokalaşma, dokunma ya da hasta bir kişiye tedavi ederken) insandan insan geçişi gözlenmemiştir. Kuluçka süresi, birkaç saatten, beş güne kadar uzayabilir ancak genellikle 2-3 gündür. Dışkıda Kolera etkeni bulunduğu sürece bulaşıcılık devam eder. Genellikle iyileştikten sonra birkaç gün sonraya kadar dışkıda etken görülse de bazen taşıyıcılık aylarca sürebilir. Etkin antibiyotikler bulaşıcılık süresini kısaltır.
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Kolera enfeksiyonlarının çoğu hafif seyreder. Hastalarda hiçbir semptom olmayabilir veya yalnızca hafif bir ishal olabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, bol ve sık, pirinç suyu görünümünde dışkılama, su mineral ve tuz kaybına bağlı olarak susuzluk hissi, kas krampları görülebilmektedir.
Ancak hastaların bir bölümünde hastalık ağır sulu ishal ve kusma ile başlar ve vücuttan büyük miktarda sıvı ve tuz kaybı ile sonuçlanır. Hastada susama hissi oluşur, idrar çıkışı durur, hızlı bir kilo kaybı ve sıvı kaybı gelişir. Ağır kolera olgularında sıklıkla mide, kol ve bacaklarda kramplar olur. Bu kişilerde vücut sıvılarının hızla kaybedilmesine bağlı dehidratasyon ve şok tablosu ortaya çıkar. Tedavi edilmez ise saatler içinde ölümle sonuçlanabilir.
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TEDAVİSİ VAR MI?
Kolera vakalarının tedavisine hemen başlanmalıdır. Gecikmiş veya yetersiz tedavi çok kısa sürede (semptomlar başladıktan sonraki 6-8 saat içerisinde) sıvı kaybı, dolaşım yetersizliği ve ölüm ile sonuçlanabilir. En kısa zamanda hekime başvurulmalıdır.