Kokain ele geçirilen geminin Çinli kaptanı 30 yıl hapis cezasını duyunca bayıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki limanda geminin omurga kısmına sonradan monte edilen tankta; ağustos ayında ele geçirilen 60 milyon TL değerinde 31 kilo kokain ile ilgili tutuklu yargılanan Çin uyruklu gemi kaptanı Guangjian Xu ve ikinci kaptan Kaibo Wu 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar kendisine tercüme edilince fenalaşan gemi kaptanı Guangjian Xu, baygınlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baş mühendis Junjie Zhang'ın ise beraatine karar verildi.