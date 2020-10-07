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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 10:10 | 

Kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzelerin faydaları...

Kök sebzeler yerin altında gelişmiş, zengin topraktan bol miktarda vitamin ve mineral depolamış, besin değeri yüksek sebzelerdir. Kök sebzeler denildiğinde aklımıza ilk olarak patates, soğan ve havuç gelir ancak bu bitkiler birçok kök sebze vardır. Peki, kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzelerin faydaları...

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1
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kök sebzeler de market ve pazar raflarında yer almaya başlıyor. Kök sebzeler nişastası daha yüksek, bol enerjili, soğuktan toprağın yalıtımıyla korunan toprak altı sebzelerdir. Peki, hangi sebzeler kök sebzeler arasına giriyor? Kök sebzelerin faydaları neler?

2
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Patates: C vitamininden zengin olan patates, günde 1 orta boy tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabilmektedir. Patates, birçok hastalığın önüne geçtiği gibi cilt bakımında hatta cinsellikte bile olumlu etkiler yaratıyor.

3
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Sarımsak: Sarımsağı çiğ olarak yutmak sarımsaktaki antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini arttırır. Bu sayede sarımsak grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı hastalıkları önler.

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Soğan: Sağlığa faydaları nedeniyle uzmanlar tarafından sık sık tüketilmesi öneriliyor. Soğan suyunun faydaları arasında ilk olarak sayılanlar antiseptik olması, bakterilere karşı vücudun direncini arttırması, kan basıncını dengelemesi ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlaması bulunuyor. Besin lifi bakımından zengin olan soğan kan şekeri dalgalanmalarını önler ve az miktarda besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir.

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Şalgam: İçeriğindeki antioksidanlar, birçok kanser türünün önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklığı ve metabolizmayı güçlendirir.

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Zencefil: İshali keser, gaz söktürücüdür. İştah acıcıdır. Mide bulantısına iyi gelir. Yatıştırıcı etkisi vardır.

Zerdeçal: Bazı araştırmalarda zerdeçalın antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olarak kullanılmasının olası olduğu gösterilmiştir. Mide ülserinde ve safra kanalı tıkanıklıklarında kullanılmamalı, safra taşı olması durumunda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

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Turp: İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir

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