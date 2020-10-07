Kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzelerin faydaları...

Sarımsak: Sarımsağı çiğ olarak yutmak sarımsaktaki antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini arttırır. Bu sayede sarımsak grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı hastalıkları önler.