Kök sebzeler yerin altında gelişmiş, zengin topraktan bol miktarda vitamin ve mineral depolamış, besin değeri yüksek sebzelerdir. Kök sebzeler denildiğinde aklımıza ilk olarak patates, soğan ve havuç gelir ancak bu bitkiler birçok kök sebze vardır. Peki, kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzelerin faydaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kök sebzeler de market ve pazar raflarında yer almaya başlıyor. Kök sebzeler nişastası daha yüksek, bol enerjili, soğuktan toprağın yalıtımıyla korunan toprak altı sebzelerdir. Peki, hangi sebzeler kök sebzeler arasına giriyor? Kök sebzelerin faydaları neler?
2
Abone Ol
Patates: C vitamininden zengin olan patates, günde 1 orta boy tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabilmektedir. Patates, birçok hastalığın önüne geçtiği gibi cilt bakımında hatta cinsellikte bile olumlu etkiler yaratıyor.
3
Abone Ol
Sarımsak: Sarımsağı çiğ olarak yutmak sarımsaktaki antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini arttırır. Bu sayede sarımsak grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı hastalıkları önler.
4
Abone Ol
Soğan: Sağlığa faydaları nedeniyle uzmanlar tarafından sık sık tüketilmesi öneriliyor. Soğan suyunun faydaları arasında ilk olarak sayılanlar antiseptik olması, bakterilere karşı vücudun direncini arttırması, kan basıncını dengelemesi ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlaması bulunuyor. Besin lifi bakımından zengin olan soğan kan şekeri dalgalanmalarını önler ve az miktarda besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir.
5
Abone Ol
Şalgam: İçeriğindeki antioksidanlar, birçok kanser türünün önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklığı ve metabolizmayı güçlendirir.
6
Abone Ol
Zencefil: İshali keser, gaz söktürücüdür. İştah acıcıdır. Mide bulantısına iyi gelir. Yatıştırıcı etkisi vardır.
Zerdeçal: Bazı araştırmalarda zerdeçalın antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olarak kullanılmasının olası olduğu gösterilmiştir. Mide ülserinde ve safra kanalı tıkanıklıklarında kullanılmamalı, safra taşı olması durumunda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
7
Abone Ol
Turp: İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir