İnsan aşktan da güzelleşirmiş... Kocasıyla o kadar mutlu ki beş yıl içinde yaptığı üç doğum bile ona kilo aldırmadı

O KADAR GÜZEL YAŞIYOR Kİ ÜÇ KEZ HAMİLE KALDI KİLO BİLE ALMADI

Kendisi bu soruya direkt bir yanıt vermedi ama aslına bakılırsa bunun en önemli nedeni Katherine ile kocası Chris Pratt'ın üç çocuklarıyla birlikte bir çiftlikte doğanın kollarında yaşaması...Aile, zaman zaman Pratt'ın eski karısı Anna Faris'ten dünyaya gelen oğlunun da kendilerine katılmasıyla temiz havada, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri yiyerek daha da ötesinde sürekli hareket ederek yaşıyor.Hatta Katherine Schwarzenegger, çocukluk yıllarından bu yana at biniyor... Hatta atlara olan sevgisini ifade eden bir çocuk kitabı da yazdı. Katherine'in sevgili atına gönderme yaptığı Kat and Brandy (Kat ve Brandy) adlı çocuk kitabı da kısa bir süre önce piyasaya çıktı.Bazı takipçileri Katherine Schwarzengger'ın üç çocuk doğurmasına rağmen formunu korumasını doğada hareketli bir yaşam sürmesine bağlarken bazıları da "Kocası ve çocuklarıyla o kadar mutlu ki... Hem kafası rahat, hem olanakları var sağlıklı besleniyor. Üstelik aşkta mutlu olan birinin bunalıma girip kendini yiyeceklere vermesi de mümkün değil zaten" diye yorum yaptı.