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Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 15:25 | 

'Kocan seni aldatıyor' Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ü çıldırtan mesaj!

2017 yılında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk hayatının şokunu yaşadı.

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Alex adından bir oğulları olan Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çiftinin geçtiğimiz haftalarda ikinci bebekleri dünyaya gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen fenomen Eylül Öztürk başına gelen ilginç olayı takipçileriyle paylaştı.

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Eylül Öztürk, telefonuna gelen "Kocan seni aldatıyor" mesajı ile yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Eylül Öztürk ikinci şoku mesaj atan numarayı araştırınca yaşadı.

3KOCAN SENİ ALDATIYOR
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"KOCAN SENİ ALDATIYOR"

Tanımadığı bir numaradan gelen mesajla şoke olan Eylül Öztürk şunları anlattı: "Size bir olay anlatacağım ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan ingilizce bir mesaj geliyor.

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Mesaj Google'dan çevrilmiş çok belli kargaşık bir yazı var. Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor.

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Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi. Ben böyle şeylere takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Bizim aramızda böyle bir güvensizlik yok. İlk mesajı görüp sildiğimde hamileydim... Ruh hastasına bak ben belki bunun üzerine takılıp eşimle kavgada edebilirdim."

6MESAJI ATAN KİŞİ İŞ YAPTIĞIM BİRİ ÇIKTI
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"MESAJI ATAN KİŞİ İŞ YAPTIĞIM BİRİ ÇIKTI"

"2-3 gün önce sabah 8.90-9.00 gibi yine bir mesaj geldi. Öbür numarayı silip engellemiştim bu başka bir numara. Bu gelen mesajda da 'Aptal Kenan seni bırakmadı mı' falan yazıyor. Gelen numaranın bir işletme numarası olduğu görüp tıkladım kim olduğu adresi falan her şey çıktı.

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Mesajı atan kişi benim zamanında iş yaptığım bir butiğin sahibi çıktı. Ruh hastası manyağa bak ya. Bunu yapan da bir erkek kadın olsa 'Kenan'a göz koydu da yaptı' falan derdim.

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Ekran görüntüsü alıp hemen çocuğa attım işletme hesabını falan görünce hemen kapattı zaten her şeyi. Mesaj atıp 'Sana acıyorum' dedim. Bunu da size her gelen mesaja inanmayın diye anlattım."

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