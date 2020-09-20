'Kocan seni aldatıyor' Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ü çıldırtan mesaj!

"MESAJI ATAN KİŞİ İŞ YAPTIĞIM BİRİ ÇIKTI" "2-3 gün önce sabah 8.90-9.00 gibi yine bir mesaj geldi. Öbür numarayı silip engellemiştim bu başka bir numara. Bu gelen mesajda da 'Aptal Kenan seni bırakmadı mı' falan yazıyor. Gelen numaranın bir işletme numarası olduğu görüp tıkladım kim olduğu adresi falan her şey çıktı.