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'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış
Sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biriyle ilgili boşanma söylentileri bir adım daha ileri gitti.
BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bunun nedeni ise ünlü oyuncunun sol elinin yüzük parmağındaki evliliğini simgeleyen yüzüğü çıkarmış olması.
EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMADI
40 yaşındaki Alba'nın önceki gün sahip olduğu şirketin Los Angeles'taki merkezinden çıkarken görüntülendi. Elinde bir kahve bardağı tutan üç çocuk annesi Alba'nın sol elinin yüzük parmağında evlilik yüzüğü olmaması dikkatlerden kaçmadı.
SÖYLENTİLER ARTTI
Alba'nın bu durumu da geçen yaz konuk olduğu bir programda sarf ettiği sözlerden bu yana süregiden "kocası Cash Warren ile boşanıyorlar" söylentilerini iyice alevlendirdi. Jessica Alba, Katherine Schwarzenegger Pratt'ın Instagram'da yayınlanan Before, During and After Baby adlı şovuna konuk olmuş ve evliliğiyle ilgili açıklamalar yapmıştı.
'KIVILCIMI CANLI TUTMAK ZOR'
Alba bu programda, üç çocuklarını büyütürken kocası Cash Warren ile aralarındaki "kıvılcımı" canlı tutmanın zorlaştığını söylemişti. İlk iki buçuk yıl her şeyin "güllük gülistanlık" olduğunu anlatan Alba, daha sonra kocası Warren'ın "bir ev arkadaşına" dönüştüğünü de belirtmişti o söyleşide.
BAZEN KOCASINI HAFİFE ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Alba, yine o söyleşide Cash Warren ile birlikte baş başa kalacakları zamanlar yaratmaya, bu konuda planlar yapmaya çalıştıklarını belirtip sonra ortaya çıkan bazı nedenlerle bunun iptal olduğunu anlatmıştı. Jessica Alba o söyleşide uzun süreli evliliklerde insanın bir rahatlığa ulaştığını ve arada kocasını hafife aldığını da itiraf etmişti.
'MUTLU BİR EVLİLİĞİN SIRRINI BEN BİLMİYORUM'
Güzel oyuncu, Katherine Schwarzenegger Pratt ile yaptığı o söyleşide "Mutlu bir evliliğinin anahtarının ne olduğunu bilmediğini" belirtip "Eğer sen kendi ilişkinde bunu çözersen bana da haber ver" diye şaka yapmıştı. İşte o söyleşide Alba'nın sarf ettiği "kocam artık oda arkadaşına dönüştü" sözleri de çiftin evliliğinin "tökezlediği" söylentilerine yol açmıştı.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Jessica Alba ile Cash Warren'ın çalkantılı bir ilişkisi oldu. Çift, önce bir süre aşk yaşadı ama sonra ayrıldı. O sırada Alba hamileydi. Fakat ayrılığa uzun süre dayanamayan Alba ve Warren, yeniden bir araya gelip evlendiler. Çiftin 13 yaşında Honor, 10 yaşında Haven ve 3 yaşında Hayes adında üç tane çocuğu bulunuyor.