'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış

'MUTLU BİR EVLİLİĞİN SIRRINI BEN BİLMİYORUM'

Güzel oyuncu, Katherine Schwarzenegger Pratt ile yaptığı o söyleşide "Mutlu bir evliliğinin anahtarının ne olduğunu bilmediğini" belirtip "Eğer sen kendi ilişkinde bunu çözersen bana da haber ver" diye şaka yapmıştı. İşte o söyleşide Alba'nın sarf ettiği "kocam artık oda arkadaşına dönüştü" sözleri de çiftin evliliğinin "tökezlediği" söylentilerine yol açmıştı.