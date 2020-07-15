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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 11:28,

Kocamdan ayrı yaşamak güzel

"Onu seviyorum ama kendimi de seviyorum" ama dedi ve koronavirüs karantinası biter bitmez kendi evine taşındı.

Splash News

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Bundan 11 ay önce gösterişli bir şekilde evlenen ünlü şarkıcı Ellie Goulding ile kocası Caspar Jopling, kısa bir süre önce evlerini ayırdı! 

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Ama bunun nedeni çiftin arasının bozuk olması değil bambaşka bir durum. Goulding de bu durumu "Kocamı seviyorum ama kendimi de seviyorum" diyerek yorumluyor.

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Ellie Goulding ve Caspar Jopling bundan 11 ay önce kraliyet ailesini özendiren bir düğünle evlendi. Çift sonra da sanat simsarı olan Jopling, Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi yaptığı için Oxfordshire kentine yerleşti.

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Hatta koronavirüs karantinasında da orada birlikte vakit geçirdiler.

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Normalleşme adımları atılmaya başlar başlamaz da 33 yaşındaki Goulding, Londra'ya kendi evine döndü. 28 yaşındaki kocası Gaspar Jopling ise Oxfordshire'daki evde kaldı.

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Konuyla ilgili olarak The Mirror gazetesine konuşan Goulding "Kocamı seviyorum ama ayrıca kendimi de seviyorum" diyerek bu "uzun mesafeli aşk" konusuna çok da soğuk bakmadığını dile getirdi.

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Goulding "Kitap okuyabiliyorum, koşuya çıkabiliyorum. Yani haftada 7 gün 24 saat birlikte olmadığınız bir partnerinizin olması harika, evli bile olsanız" diye konuştu. 

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