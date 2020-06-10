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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 07:56,

'Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi' demişti... Kavga büyüyor!

Sosyetenin ünlü ismi Reyhan Çağla Bezci, işadamı eşi Efe Bezci'nin kavgası büyüyor. Bu kez Efe Bezci'nin avukatı açıklama yaptı: Müvekkilimin olay gecesi yaşanan şiddetin faili değil, mağduru...

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Sosyetenin ünlü ismi Reyhan Çağla Bezci, işadamı eşi Efe Bezci'den şiddet gördüğü iddiasıyla polise sığınmıştı. Olayla ilgili bu kez Efe Bezci'nin avukatı açıklama yaptı.

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Günaydın'a konuşan Avukat Eray Karınca; Efe Bezci'nin eşine 03.06.2020 tarihinde boşanma davası açtığını belirtti ve 8 Mayıs 2020'de gerçekleştiği iddia edilen darp olayının detaylarını da anlattı...

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"Müvekkilimin olay gecesi yaşanan şiddetin faili değil, mağduru olduğunu kanıtlayan darp raporu ceza ve boşanma dava dosyalarına sunulmuştur. Müvekkilim lehine 3 ay süre ile koruma kararı alınmıştır."

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Avukat Karınca, ayrıca her iki ailenin onur ve saygınlığının korunması amacıyla boşanma davası için gizlilik kararı alındığını açıkladı.

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Çift 2018 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişti...

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