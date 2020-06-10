'Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi' demişti... Kavga büyüyor!

Sosyetenin ünlü ismi Reyhan Çağla Bezci, işadamı eşi Efe Bezci'den şiddet gördüğü iddiasıyla polise sığınmıştı. Olayla ilgili bu kez Efe Bezci'nin avukatı açıklama yaptı.Günaydın'a konuşan Avukat Eray Karınca; Efe Bezci'nin eşine 03.06.2020 tarihinde boşanma davası açtığını belirtti ve 8 Mayıs 2020'de gerçekleştiği iddia edilen darp olayının detaylarını da anlattı...Müvekkilimin olay gecesi yaşanan şiddetin faili değil, mağduru olduğunu kanıtlayan darp raporu ceza ve boşanma dava dosyalarına sunulmuştur. Müvekkilim lehine 3 ay süre ile koruma kararı alınmıştır. Avukat Karınca, ayrıca her iki ailenin onur ve saygınlığının korunması amacıyla boşanma davası için gizlilik kararı alındığını açıkladı.Çift 2018 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişti...