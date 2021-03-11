Kocakarı soğukları ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi

NEDEN KOCA KARISOĞUKLARI DENİYOR? Halk dilinde "kocakarı soğukları” olarak da bilinen Berdül'acüz aslında oldukça anlamlı bir benzetmeden geliyor. "Acüz" omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu. Bu kelime Arapça’da kocakarı manasına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına "kocakarı soğukları" olarak kalmış.