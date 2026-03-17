Kocaeli'de otogarda bayram tatili yoğunluğu! 'Genel olarak Doğu'ya doğru bir hareketlilik var'

"MARDİN, ŞANLIURFA, ADANA VE MERSİN SEFERLERİNDE BİLETLER BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜKENMİŞ DURUMDA"

Kocaeli Otogar Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ise bayram yoğunluğunun başladığına dikkat çekerek, "Ramazan ayının başından itibaren yolcu sayılarında bir düşüş yaşandı. Bu yıl, önceki yıllara göre araç sayısı ve yolcu potansiyeli daha düşük başladı. Araç giriş-çıkışları günlük 600-650 bandındaydı. Ancak bayramın yaklaşmasıyla birlikte bu sayı artış gösterdi. Şu an 900'e yaklaşmış durumda. Normal kapasitemiz bin 200 ve üzeri. Bu da bayramla birlikte hem seferlerin hem de yolcu talebinin daha da artacağını gösteriyor. En yoğun talep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne. Mardin, Şanlıurfa, Adana ve Mersin seferlerinde biletler büyük ölçüde tükenmiş durumda. Karadeniz Bölgesi'nde ise şu an için daha düşük bir yoğunluk var. Ege Bölgesi'nde talebin bayrama yakın günlerde artmasını bekliyoruz. Kısa mesafeli hatlarda, İstanbul ve Bursa gibi yakın illerde ise yoğunluğun bayramın ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Mesafe kısa olduğu için vatandaşlar bu yolculukları son günlere bırakabiliyor" şeklinde konuştu.