Yarın kar tatili var mı? 10-11 Mart Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği açıkladı

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Vali Seddar Yavuz, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen olumsuz hava şartları ile ilgili ilimiz genelinde alınacak tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü istişare toplantısında ilgili kurum yetkilileri ile bir araya geldi.



Vali Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme ve tahminlerine göre bölgemiz ve ilimiz genelinde etkili olacağı belirtilen olumsuz hava şartları öncesinde ulaşımdan, haberleşmeye tüm alanlarda alınan tedbir ve hazırlıkları değerlendirdi.



Karamürsel Alp Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları; Aslan Avşarbey, Ali Ada, Yusuf Cıbır, İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Büyükşehir Belediyesinin ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.



Vali Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında: “Ocak ayında ilimizi de etkileyen ve ciddi oranda etkili olan kar yağışı vesilesiyle ilimizde almış olduğumuz tedbirlerle, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın göstermiş olduğu dikkat, özen ve çalışma sayesinde neredeyse bir olumsuzluk yaşanmadan, güzel bir yönetim anlayışıyla süreci yönetmiştik. Yine olumsuz hava koşullarının başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere bölgemizi etkileyeceği ve hafta sonuna kadar devam edeceği şeklinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları var. Alınacak tedbirlere yönelik gerekli istişare ve koordinasyonu planlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.”



Ulaşımdan iletişime kadar her alanda yapılacak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Vali Yavuz: “Özellikle Karayolları, Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, kısacası kamu kurum ve özel kuruluşlarda dahil olmak üzere tüm araç parklarını bir noktadan tek elden yöneteceğiz. Nitekim geçen defa büyük bir sıkıntı yaşanmamasının en önemli sebebi; transit ve bağlantı yollarında gerekli görevlendirme ve iş bölümlerini zaman kaybetmeden yaparak, tam bir koordinasyon içinde süreci yürütmemizdir. Aynı çalışmayı, aynı anlayış ve dayanışmayı bir kez daha sizlerden bekliyoruz. Kocaeli her yönüyle örnek gösterilen bir şehir. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin çok ciddi bir alt yapısı var. Her zaman bizi destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, Karayolları ve DSİ’ye, ilçe belediyelerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, AFAD teşkilatımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, koordineli çalışmaların önemli bir parçası olan SEDAŞ’a ve Türk Telekom’a teşekkür ediyorum. Her zaman gururla ifade ettiğim gibi; bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli’ye yakışan bir şekilde koordinasyonla ve istişare içinde bu süreci de rahat bir şekilde atlatacağımıza inancım tamdır.” diyerek, toplantıya katılarak destek veren herkese teşekkür etti.