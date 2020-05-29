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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:51,

Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Kocaeli ilçelerinde cuma namazı kılınacak camiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camiler, il müftülüğü tarafından açıklandı. Cuma namazı yalnızca belirlen camilerde kılınabilecek. Peki, Kocaeli'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camilerin listesi...

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Kocaeli merkezi ve ilçelerinde namazı kılacak camiler Kocaeli Müftülüğü tarafından açıklandı. Başiskele, Gebze, Kandıra, Dilovası, Darıca, Kartepe, Gölcük, Körfez, Çayırova, Karamürsel bölgelerinde cuma namazı kılınacak camiler listelendi. Aşağıdaki linke tıklayarak Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camilerin tam listesine ulaşabilirsiniz. KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

2CUMA VE VAKİT NAMAZLARINDA ALINACAK TEDBİRLER
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CUMA VE VAKİT NAMAZLARINDA ALINACAK TEDBİRLER

29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı valiliğimizce tespit edilen cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.
Cuma günleri belirlenen bu alanlarda sağlığımızın korunması amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cemaatle kılınacak.
Cuma namazları dışında diğer günlerde sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde ve cemaatle diğer vakitler ise cemaat oluşturmadan kılınabilecektir.

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Sokağa çıkma yasağı olan 65 ve üstü yaş ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri, Cuma namazı için belirlenen cami ve alanlara gelecek vatandaşlarımızın abdestlerini evlerinde alarak namazın sünnetlerini evlerinde kılmaları ile farzını eda etmek için mutlaka maskelerini takarak ve yanlarında şahsi seccadeleri ile gelmeleri ve namazlarda belirlenen sosyal mesafe kurallarına uymaları görevlilerimizin yönlendirmelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

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