Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Kocaeli ilçelerinde cuma namazı kılınacak camiler

Sokağa çıkma yasağı olan 65 ve üstü yaş ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri, Cuma namazı için belirlenen cami ve alanlara gelecek vatandaşlarımızın abdestlerini evlerinde alarak namazın sünnetlerini evlerinde kılmaları ile farzını eda etmek için mutlaka maskelerini takarak ve yanlarında şahsi seccadeleri ile gelmeleri ve namazlarda belirlenen sosyal mesafe kurallarına uymaları görevlilerimizin yönlendirmelerine riayet edilmesi gerekmektedir.