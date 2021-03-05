Kocaeli ve Sakarya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kocaeli ve Sakarya'nın risk haritasındaki rengi
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Mart ayında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte bütün illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı kalktı ancak pazar günleri bazı illerde kısıtlamalar devam edecek. Peki, Kocaeli ve Sakarya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık illere göre uygulanacak. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer kısıtlamalar belirlenecek.
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Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak. Kırmızı renkteki Sakarya ve turuncu renkteki Kocaeli'nde de kısıtlamalar devam edecek. Her iki ilde de pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.