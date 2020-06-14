Kocaeli Valiliği giriş çıkış yasağı için açıklama yaptı
Kocaeli şehrine giriş çıkış yasağı konusunda karar alan valilik, konuyla ilgili açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın ikamet ettiği kentte, Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler çerçevesinde Kocaeli giriş çıkış yasağı vatandaşlara duyuruldu. Peki, Kocaeli giriş çıkış yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşte, o konu hakkında valiliğin yayımladığı açıklama çerçevesinde bazı detaylar
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Kocaeli Valiliği açıklama kapsamında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca giriş çıkış yasağı kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda kente gösteri, toplantı, yürüyüş gibi amaçlarla giriş çıkış yapılması, pandemi süresince yasaklandı. İşte, Kocaeli Valiliği giriş çıkış yasağı açıklaması hakkında detaylı bilgiler
"Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 2020/ 69 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır;"
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"İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;
1-) Pandemi süresince salgın hastalığın önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Kanun kapsamında toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin ve bu amaçla şehrimize giriş / çıkışların kısıtlanmasına, Yukarıda belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi."
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Madde 27 – Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklardan korunmak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.
Madde 28 – Umumi hıfzıssıhha meclislerinin mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden sorulur.