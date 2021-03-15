Kocaeli, Sakarya, Mersin risk haritası açıklandı mı? Gözler yeni risk haritası açıklamasında

Yeni risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İlk açıklanan haritada Kocaeli turuncu, Sakarya kırmızı, Mersin turuncu renkte gösterilmişti. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok ilde vaka sayılarında artış olduğunu duyurmuştu. 15 Mart itibari ile gözler yeni koronavirüs risk haritasına çevrildi. İşte detaylar
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Kocaeli, Sakarya ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar yeni risk haritası ile ilgili açıklamaları araştırılıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan 'yerinde karar' döneminde Sağlık Bakanlığı'nın il bazlı risk durumlarını açıklaması bekleniyor. Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Toplantı saat 16:00’da başlayacak. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan 'yerinde karar' döneminde Sağlık Bakanlığı'nın il bazlı risk durumlarını açıklaması bekleniyor.
20-26 Şubat tarihleri aralığı için yayımlanan risk haritasında Kocaeli turuncu, Sakarya kırmızı, Mersin turuncu renkte gösterilmişti. Daha sonra yayımlanan vaka sayılarında Mersin ve Kocaeli artışın olduğu iller arasında yer almıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
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Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.