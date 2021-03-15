Kocaeli, Sakarya, Mersin risk haritası açıklandı mı? Gözler yeni risk haritası açıklamasında

KOCAELİ, SAKARYA, MERSİN RİSK HARİTASI AÇIKLANDI MI? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Toplantı saat 16:00’da başlayacak. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan 'yerinde karar' döneminde Sağlık Bakanlığı'nın il bazlı risk durumlarını açıklaması bekleniyor.



20-26 Şubat tarihleri aralığı için yayımlanan risk haritasında Kocaeli turuncu, Sakarya kırmızı, Mersin turuncu renkte gösterilmişti. Daha sonra yayımlanan vaka sayılarında Mersin ve Kocaeli artışın olduğu iller arasında yer almıştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.



Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.



