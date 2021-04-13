Kocaeli sahur saatleri: Kocaeli'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli sahur vakitleri
Kocaeli sahur saatleri oruç ibadetini idrak eden Müslümanların gündemine geldi. Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlendiren, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren mübarek ramazan ayında, 2021 Ramazan İmsakiyesi'ne göre niyet eden vatandaşlar, sahur sofrasına bu bilgiler ışığında oturacak. Ramazan'da oruç ibadetini idrak eden Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, Kocaeli'de sahur vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, 14 Nisan Kocaeli sahur saatler ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kocaeli sahur saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, niyet ederek sahur sofralarına oturacaklar. Kocaeli sahur saatleri her gün farklılık gösterecek. Diyanet takvimine göre sahur Kocaeli'de 04:45 olarak açıklandı. Kocaeli sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi ile takip edilecek.
2
KOCAELİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Kocaeli'de ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:45 olacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
4
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
5
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.