Kocaeli sahur saatleri: Kocaeli'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli sahur vakitleri

Kocaeli sahur saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, niyet ederek sahur sofralarına oturacaklar. Kocaeli sahur saatleri her gün farklılık gösterecek. Diyanet takvimine göre sahur Kocaeli'de 04:45 olarak açıklandı. Kocaeli sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi ile takip edilecek.