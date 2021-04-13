Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? 2021 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi
Kocaeli sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayına az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Vatandaşlar farz olan oruç ibadetini ramazan ayı boyunca yerine getirecekler. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Peki, Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
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Kocaeli İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç bu tarihte tutulacak. On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olanlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladılar. İşte Kocaeli sahur, imsak ve iftar vakti hakkında detaylar
KOCAELİ SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?
Kocaeli'de ilk oruç için imsak vakti 04:47, iftar vakti ise 19:44 olacak. İşte İstanbul imsakiyesi...
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
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İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.
Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.