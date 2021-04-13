Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? 2021 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi

Kocaeli İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç bu tarihte tutulacak. On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olanlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladılar. İşte Kocaeli sahur, imsak ve iftar vakti hakkında detaylar



KOCAELİ SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?



Kocaeli'de ilk oruç için imsak vakti 04:47, iftar vakti ise 19:44 olacak. İşte İstanbul imsakiyesi...



