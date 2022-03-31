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KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2022: Kocaeli sahur ve iftar saati kaçta yapılacak? 2022 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

#Kocaeli#Kocaeli İftar Vakti#Kocaeli İftar Saati

Kocaeli iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi içerisinde yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, imsak ve iftar saatleri arasında orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını yapacaklar. Peki Kocaeli sahura kaçta kalkacak, iftar saati ne zaman? İşte, o detaylar

1/4KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2022: Kocaeli sahur ve iftar saati kaçta yapılacak 2022 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

Kocaeli'de iftar ve sahur saat kaçta? sorusu, Ramazan ayının gelmesiyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Ramazan 2022 imsakiyesine göre, sahura kalkacak olan Kocaelili vatandaşlar, Diyanet sahur ve imsak vakitlerine göre ibadetlerini idrak edecekler. 81 il ve Kocaeli sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan 2022 imsakiyesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Kocaeli ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte, Kocaeli sahur, imsak, iftar vakitleri...

2/4KOCAELİ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

KOCAELİ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:0919:32
203 Nisan05:0719:33
304 Nisan05:0519:34
405 Nisan05:0319:35
506 Nisan05:0119:36
607 Nisan04:5919:37
708 Nisan04:5719:39
809 Nisan04:5519:40
910 Nisan04:5419:41
1011 Nisan04:5219:42
1112 Nisan04:5019:43
1213 Nisan04:4819:44
1314 Nisan04:4619:45
1415 Nisan04:4419:46
1516 Nisan04:4219:47


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3/4KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2022: Kocaeli sahur ve iftar saati kaçta yapılacak 2022 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Gıda Mühendisi Ece Duru ise “Hem lezzeti hem de lif oranı yüzde 30 daha fazla olan Başbaşı bulgur iftar sofralarınıza ilham katacak” dedi.

Ramazan ayında normal beslenme düzeninden farklı bir yemek düzenine geçiş yapıyoruz. Beslenme tarzımızdaki bu hızlı değişiklik doğru beslenme ile desteklenmediği takdirde çabuk acıkma, açlık kan şekerinin ani düşmesi ve kabızlık gibi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini; halsiz ve bitkin düşmemek için beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine, enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten bulgur pilavının tüketilmesini öneriyor. Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan Bulgur, uzun süre tok tutuyor.

4/4KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2022: Kocaeli sahur ve iftar saati kaçta yapılacak 2022 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

Duru, “Ramazan ayında beslenme biçimine özen göstermek için bulgur ve bakliyatlar iyi bir lif kaynağıdır. Diyet lifi sindirim enzimlerine karşı dirençli olup ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçer ve kalın bağırsakta fermente olur. Lifli gıdaların sindirimi daha uzun süre aldığı için insülin miktarındaki düşüşe ve tokluk hissinde artışa sebep olur” dedi.

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