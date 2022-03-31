KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2022: Kocaeli sahur ve iftar saati kaçta yapılacak? 2022 Kocaeli Ramazan imsakiyesi

Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Gıda Mühendisi Ece Duru ise “Hem lezzeti hem de lif oranı yüzde 30 daha fazla olan Başbaşı bulgur iftar sofralarınıza ilham katacak” dedi.



Ramazan ayında normal beslenme düzeninden farklı bir yemek düzenine geçiş yapıyoruz. Beslenme tarzımızdaki bu hızlı değişiklik doğru beslenme ile desteklenmediği takdirde çabuk acıkma, açlık kan şekerinin ani düşmesi ve kabızlık gibi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini; halsiz ve bitkin düşmemek için beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine, enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten bulgur pilavının tüketilmesini öneriyor. Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan Bulgur, uzun süre tok tutuyor.