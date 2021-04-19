Kocaeli iftar vakti 2021: Kocaeli iftar ve akşam ezanı saati kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri

Kocaeli iftar ve sahur saati, oruç tutanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her sene ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 11 ayın sultanı ramazan ayı bu yıl nisan ayında başladı ve mayıs ayında idrak edilecek olan bayrama kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Kocaeli’de iftar vakti bu akşam 19:50 olacak. İşte gün gün Kocaeli sahur ve iftar saatleri