Kocaeli iftar vakti 2021: Kocaeli iftar ve akşam ezanı saati kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri
Kocaeli iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile açıklandı. İftar ve sahur saatlerine göre Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 13 Nisan’da başlayan ramazan orucu, Ramazan Bayramı arefesine kadar devam edecek. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar iftar, akşam ezanı ve sahur saatlerini araştırmaya başladılar. İşte 2021 imsakiye bilgilerine göre imsak ve iftar vakitleri
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Kocaeli iftar ve sahur saati, oruç tutanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her sene ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 11 ayın sultanı ramazan ayı bu yıl nisan ayında başladı ve mayıs ayında idrak edilecek olan bayrama kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Kocaeli’de iftar vakti bu akşam 19:50 olacak. İşte gün gün Kocaeli sahur ve iftar saatleri
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KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Kocaeli iftar saati bu akşam 19:50 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:34 olacak.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.