Kocaeli iftar vakti 2020: Kocaeli iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi
Kocaeli İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri açıklandı. Kocaeli iftar ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Kocaeli İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
Kocaeli iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Kocaeli iftar saati ve akşam ezanı kaçta? sorusu araştırılıyor. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Kocaeli imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…
KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Kocaeli iftar vakti 19:56 olarak açıklandı.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:26
|19:56
|21:24*
|2
|25 Nisan
|04:24
|19:57
|21:26
|3
|26 Nisan
|04:22
|19:58
|21:27
|4
|27 Nisan
|04:21
|19:59
|21:29
|5
|28 Nisan
|04:19
|20:00
|21:30
|6
|29 Nisan
|04:17
|20:01
|21:32
|7
|30 Nisan
|04:15
|20:02
|21:33
|8
|01 Mayıs
|04:13
|20:03
|21:35
|9
|02 Mayıs
|04:12
|20:04
|21:36
|10
|03 Mayıs
|04:10
|20:05
|21:38
|11
|04 Mayıs
|04:08
|20:06
|21:39
|12
|05 Mayıs
|04:06
|20:07
|21:41
|13
|06 Mayıs
|04:05
|20:08
|21:42
|14
|07 Mayıs
|04:03
|20:09
|21:44
|15
|08 Mayıs
|04:01
|20:10
|21:45
|16
|09 Mayıs
|04:00
|20:11
|21:47
|17
|10 Mayıs
|03:58
|20:12
|21:48
|18
|11 Mayıs
|03:56
|20:13
|21:50
|19
|12 Mayıs
|03:55
|20:14
|21:51
|20
|13 Mayıs
|03:53
|20:15
|21:53
|21
|14 Mayıs
|03:52
|20:16
|21:54
|22
|15 Mayıs
|03:50
|20:17
|21:56
|23
|16 Mayıs
|03:49
|20:18
|21:57
|24
|17 Mayıs
|03:47
|20:19
|21:58
|25
|18 Mayıs
|03:46
|20:20
|22:00
|26
|19 Mayıs
|03:44
|20:21
|22:01**
|27
|20 Mayıs
|03:43
|20:22
|22:03
|28
|21 Mayıs
|03:42
|20:23
|22:04
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