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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 15:56,

Kocaeli iftar vakti 2020: Kocaeli iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi

Kocaeli İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri açıklandı. Kocaeli iftar ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Kocaeli İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

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Kocaeli iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Kocaeli iftar saati ve akşam ezanı kaçta? sorusu araştırılıyor. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Kocaeli imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…

KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Kocaeli iftar vakti 19:56 olarak açıklandı.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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KOCAELİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:2619:5621:24*
225 Nisan04:2419:5721:26
326 Nisan04:2219:5821:27
427 Nisan04:2119:5921:29
528 Nisan04:1920:0021:30
629 Nisan04:1720:0121:32
730 Nisan04:1520:0221:33
801 Mayıs04:1320:0321:35
902 Mayıs04:1220:0421:36
1003 Mayıs04:1020:0521:38
1104 Mayıs04:0820:0621:39
1205 Mayıs04:0620:0721:41
1306 Mayıs04:0520:0821:42
1407 Mayıs04:0320:0921:44
1508 Mayıs04:0120:1021:45
1609 Mayıs04:0020:1121:47
1710 Mayıs03:5820:1221:48
1811 Mayıs03:5620:1321:50
1912 Mayıs03:5520:1421:51
2013 Mayıs03:5320:1521:53
2114 Mayıs03:5220:1621:54
2215 Mayıs03:5020:1721:56
2316 Mayıs03:4920:1821:57
2417 Mayıs03:4720:1921:58
2518 Mayıs03:4620:2022:00
2619 Mayıs03:4420:2122:01**
2720 Mayıs03:4320:2222:03
2821 Mayıs03:4220:2322:04


TÜM İLLERİN BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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