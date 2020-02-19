Koca kıtanın tepesine çöken kabus

Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe çok farklı şekillerde hissedilmeye başlandı. Son olarak Doğu Afrika'yı vuran yeni tehlike, adeta Afrika'nın doğusuna kabus gibi çöktü.
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İklim değişikliği dünyayı kasıp kavuruyor. Aşırı sıcaklar, orman yangınları, suların yükselmesi ve haşerelerin sayısının hızla artması dünyayı kırmızı alarm durumuna doğru sürüklüyor.
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Bu kez kötü haber Doğu Afrika'dan geldi. National Geographic'te yer alan makaleye göre göçmen çekirgeler (kısa boynuzlu çekirge olarak da biliniyor) bölgenin üzerine kabus gibi çökmüş durumda.
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Önüne gelen her şeyi yok eden çekirgeler uçabildiğinden hızlıca yer değiştiriyor, tarlalara girip ürünleri talan ediyor, geriye hiçbir şey bırakmıyor. Peki Doğu Afrika'yı vuran çekirgelerin binlercesi neden bölgeyi istila etti?
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Uzmanlara göre bunun en önemli sebebi iklim değişikliği... Daha önce eşi benzeri pek görülmemiş bu çekirge istilası, meydana gelen siklonlardan kaynaklanıyor. Neredeyse bir şehir büyüklüğüne ulaşan çekirge sürüleri aşırı yağışların meydana geldiği Doğu Afrika'yı esir almış durumda.
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Bitki örtüsünün çiçeklenmesini ve meyve vermesini engelleyen ve her şeyi yok eden çekirgeler, çölleşme sürecini hızlandırıyor. Son 18 aydır süren ve Doğu Afrika ile Arap Yarımadası'nı etkileyen siklonlar (kasırgalar) aşırı yağışı beraberinde getiriyor ve bu da çekirgelerin ortaya çıkış sürecini hızlandırıyor.
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Hint Okyanusu'nda oluşan siklonların Doğu Afrika'yı olumsuz etkilediğini söyleyen uzmanlar, bu bölgede iklimin değişmeye başladığını, Doğu Avustralya'da meydana gelen ve dünyayı vuran orman yangınlarının da etkilerinin görüldüğünü söyledi. Uzmanlar, çekirgelerin bu denli hızla çoğalmasının asla normal kabul edilemeyeceğini savunuyor.
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Ancak asıl kötü haber bu değil. Bilim insanları, aşırı sıcaklar nedeniyle deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya devam edeceğini, bunun da yeni kasırga ve fırtınaların kapısını aralayacağını söylüyor ve bu tip felaketlerin daha sık görüleceğinden endişe duyuyor.
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Göçmen çekirgeler, kısa-boynuzlu çekirgelerin ağaca tırmanan fazlarını ve Acrididae familyası içerisinde sınıflandırılan cinslerden oluşan böcek türleri olarak biliniyor. Göçmen çekirgelerin bazıları 15 cm uzunluğuna ulaşabilirken, bu türler uygun koşullar altında hızla üreyip sonradan sürü haline gelip göç edebiliyor.
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Bu böcekler büyük mesafeler katedebilirken, hızlıca tarlalara girip ürünelere zarar verebiliyor. Diğer yandan bu kez arılarla ilgili de kaygılandıran bir açıklama geldi.
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Londra ile Ottawa Üniversiteleri’nde görevli bir grup bilim insanının yaban arıları üzerinde yaptığı araştırmaya göre bu canlılar, küresel ısınma nedeniyle topluca yok olma tehlikesiyle yüz yüze...
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66 farklı yaban arısı türünü 100 yılı aşkın süreç dahilinde coğrafi kayıtlara göre inceleyen bilim insanları, canlıların nüfus hareketlerini bölgesel sıcaklık değişimleri ile kıyaslayan bir model geliştirmiş. Elde edilen sonuçlar ise sıcaklık artışlarıyla yaban arısı nüfusunun düşüşü arasında belirgin bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
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Bilim insanlarına göre Dünya bu şekilde devam ederse arı nüfusu sadece birkaç yıl içinde yok olacak ve arıların kıyameti yaşanacak.
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Diğer yandan uzaylılarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ünlü fizikçi Stephen Hawking ölmeden önce dünyanın sonunun nasıl geleceğini anlatmış ve şaşkınlık yaratmıştı. Bakın Hawking'e göre Dünya'nın sonu nasıl gelecek?
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Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
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Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
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Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
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Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
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Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
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2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
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İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:
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"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."
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Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.
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Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.
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Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.
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Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.
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Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.
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Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:
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"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."
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Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.
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2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:
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"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.
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"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."