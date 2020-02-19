Koca kıtanın tepesine çöken kabus

Bitki örtüsünün çiçeklenmesini ve meyve vermesini engelleyen ve her şeyi yok eden çekirgeler, çölleşme sürecini hızlandırıyor. Son 18 aydır süren ve Doğu Afrika ile Arap Yarımadası'nı etkileyen siklonlar (kasırgalar) aşırı yağışı beraberinde getiriyor ve bu da çekirgelerin ortaya çıkış sürecini hızlandırıyor.