Kobi destek kredisi başvuru şartları nedir? Kobi’lere destek kredisi!
Kobi destek kredisi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yapılan son açıklamada kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini bildirdi. Yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak. İşte kobi destek kredisi ile ilgili bilgiler
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kobi destek kredisi ile ilgili açıklama yapıldı. Bankalar tarafından KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyuruldu. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar faydalanabilecek.
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KOB DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.
-1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide,
-1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.
Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.
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Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi’nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekler.