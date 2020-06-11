KKTC uçuşları ne zaman başlıyor? Kıbrıs'a ilk uçuş tarihi belli oldu

Normalleşme süreciyle başlayan yurt dışı uçuşları kademeli olarak başlatıldı. İlk seferlerler Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya yapılırken, Kıbrıs'tan da Türkiye uçuşları için beklenen haber geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki uçuş düzenleneceğini ifade etti.