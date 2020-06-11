KKTC uçuşları ne zaman başlıyor? Kıbrıs'a ilk uçuş tarihi belli oldu
KKTC uçuşları ne zaman açılıyor? Yeni normalleşme adımları kapsamında yurt dışı seferleri belirli ülkeleri kapsayacak şekilde başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamada da 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verileceğini duyurdu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'dan Kıbrıs'a iki charter uçuş düzenleceğini söyledi. İşte, ayrıntılar...
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Normalleşme süreciyle başlayan yurt dışı uçuşları kademeli olarak başlatıldı. İlk seferlerler Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya yapılırken, Kıbrıs'tan da Türkiye uçuşları için beklenen haber geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki uçuş düzenleneceğini ifade etti.
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KIBRIS UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki charter uçuş düzenleneceğini, önceliğin sağlık sorunları nedeniyle kalanlara verileceğini açıkladı.
Kıbrıs - Türkiye uçuşları 15 16 Haziran'da yapılacak.
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KKTC'DEN ÜLKEYE GİRİŞLERE İZİN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin verecek.
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC vatandaşları ve dışındakilerin ülkeye gelebileceklerini, bunun için ülkelere göre üç kategori belirlendiğini söyledi.
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A kategorisinde Türkiye, Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenyan, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya'nın bulunduğunu kaydeden Özersay, bu ülkelerden gelecek yolcuların uçuş öncesi son 72 saatte yapılmış ve sonucu negatif PCR testinin olması halinde ülkeye girebileceklerini belirtti.