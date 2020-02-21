KKTC ilk yerli otomobili Günsel'i tanıttı

BAŞARILI MİLLETİN, BAŞARILI EVLATLARIYIZ



Başbakan Ersin Tatar, tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdenizde Kıbrısımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesine teşekkür ediyorum.