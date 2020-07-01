Magazin Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 16:53 , 01 Temmuz 2020 - 17:21

Kızlarımla tuvalet temizlerken

Gösteri dünyasının ünlüleri kimi zaman sosyal medyada geçmişin güzel hatıralarını da paylaşıyor. Özellikle de çocuklarının küçüklükleriyle ilgili olanlar çok ilgi görüyor.



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