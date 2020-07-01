Kızlarımla tuvalet temizlerken

İşte sosyal medyada ünlüler ve bugün artık büyüyen çocuklarının çok aha küçük olduğu günlerden gelen o paylaşımlar.Victoria Beckham ve büyük oğlu Brooklyn. Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile. Melanie Griffith, artık meslektaşı da olan kızı Dakota Johnson ve oğluyla. Sylvester Stallone iki büyük kızıyla temizlik yaparken. Elizabeth Hurley, şu anda 18 yaşında olan oğlu Damian ile birlikte. Rod Stewart'ın kızı Kimberley, kendisi ve kardeşinin babalarıyla sahnede çekilen bu fotoğrafını ınstagram hesabında paylaştı. Bruce Willis ve Demi Moore henüz kızları çok küçükken çekilen bu fotoğrafı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.