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Magazin
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 16:53,

Kızlarımla tuvalet temizlerken

Gösteri dünyasının ünlüleri kimi zaman sosyal medyada geçmişin güzel hatıralarını da paylaşıyor. Özellikle de çocuklarının küçüklükleriyle ilgili olanlar çok ilgi görüyor.

Instagram

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İşte sosyal medyada ünlüler ve bugün artık büyüyen çocuklarının çok aha küçük olduğu günlerden gelen o paylaşımlar.

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Victoria Beckham ve büyük oğlu Brooklyn.

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Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile.

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Melanie Griffith, artık meslektaşı da olan kızı Dakota Johnson ve oğluyla.

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Sylvester Stallone iki büyük kızıyla temizlik yaparken.

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Elizabeth Hurley, şu anda 18 yaşında olan oğlu Damian ile birlikte.

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Rod Stewart'ın kızı Kimberley, kendisi ve kardeşinin babalarıyla sahnede çekilen bu fotoğrafını ınstagram hesabında paylaştı.

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Bruce Willis ve Demi Moore henüz kızları çok küçükken çekilen bu fotoğrafı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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