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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 14:37,

Kızıyla ilgilenmediği ileri sürülüyordu: Suri Cruise sonunda babasına rest çekti

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak anılan Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Backgrid USA, Splash News, Mega

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1BABA İLE KIZIN ARASINDA UÇURUMLAR VAR
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BABA İLE KIZIN ARASINDA UÇURUMLAR VAR

Holmes ve Cruise'un boşanmasından sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Suri'yle babasının yeteri kadar ilgilenmediği ileri sürülüyordu.

2İLGİLENMİYOR İDDİASI
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İLGİLENMİYOR İDDİASI

Son zamanlarda da baba kız arasındaki bu uçurumla ilgili yeni ve çarpıcı bir gelişme olduğu iddiası ortaya atıldı.

321 YAŞ ŞARTI
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21 YAŞ ŞARTI

New Idea adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Suri Cruise, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasına göre Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteğin gerçekleşmesi için Suri'nin 21 yaşına gelmesini şart koştu. Suri Cruise, şu anda 14 yaşında.

4TOMUN UMURUNDA DEĞİL
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TOM'UN UMURUNDA DEĞİL

Her ne kadar bu iddialar kesin olarak doğrulanmasa da New Idea, Tom Cruise'a yakın bir kaynağın bu konuda kesin konuştuğunu belirterek "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp taşımamasını umursamıyor" diye konuştu.

5ANNESİ HOLMES SOYADINI ÖNERDİ
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ANNESİ HOLMES SOYADINI ÖNERDİ

Aynı kaynak Katie Holmes'un da kızına "Benim soyadımı kullanmak ister misin?" diye sorduğunu, Suri'nin de bunu kabul ettiğini ileri sürdü.

6SURINİN DEDESİ ARAŞTIRMALARA BAŞLADI
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SURI'NİN DEDESİ ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Katie Holmes'un babası Martin Joseph Holmes'un da bu konuda neler yapabilecekleri konusunda araştırmalara başladığını belirtti.

7EVLİLİK ALTI YIL SÜRDÜ
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EVLİLİK ALTI YIL SÜRDÜ

Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de boşandı. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.

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