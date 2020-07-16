Kızıyla ilgilenmediği ileri sürülüyordu: Suri Cruise sonunda babasına rest çekti

EVLİLİK ALTI YIL SÜRDÜ Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de boşandı. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.