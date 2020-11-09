Ne yüzünü gösteriyor ne adını söylüyor

One Direction grubu ile tanındıktan sonra kariyerini solo olarak sürdüren Zayn Malik ile top model Gigi Hadid, bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyorlardı. Çift sonunda barıştı ve bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Bir bebek bekledikleri ise koronavirüs karantinası sırasında ortaya çıktı.