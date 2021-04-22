Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan, eski dostu Seçkin Piriler'in evini bastı

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu 2011’de nikah masasına oturmuştu. 2015’te de kızları Eda dünyaya gelmişti. Kaplan 2018’de ihanete ve şiddete uğradığını söyleyerek boşanma davası açmıştı. 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan’dan maddi-manevi toplam 1 milyon 50 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.