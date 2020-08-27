Kızının adı tırnağında çizili: Ünlü çiftin kızı dünyaya geldi
Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry ve Orlando Bloom'un ilk bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift bir kız çocuk sahibi oldu.
Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA
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YARDIM KAMPANYASININ İLK ADIMI
Bir süredir nişanlı olan çiftin kızlarının doğumunu, ikisinin de iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Instagram hesabından duyurdu. Aynı paylaşım Orlando Bloom'un sosyal medya hesabında da yer aldı. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için başlatılan bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu.
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TIRNAĞINDA PAPATYA DESENİ
Fotoğrafta Perry ve Bloom, minik kızlarının elini tutarken görülüyor. Bu arada Perry'nin kızının adını verdiği çiçeğin desenini ojeyle tırnağına çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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DÜNYAYA HOŞ GELDİN!
UNICEF'in ve Bloom'un sayfasında yer verilen mesajda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi.
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SAĞLIKLI VE GÜVEN İÇİNDE DOĞDU
Paylaşımda çiftin kızları Daisy Dove'un (Papatya Güvercin) güvenli ve sağlıklı bir biçimde dünyaya gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirttiklerinin de altı çizildi.
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YENİ DOĞAN ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Mesajda UNICEF'in amacına uygun mesajlar da yer aldı. Paylaşımda Bloom ve Perry'nin şu sözlerine yer verildi: "Ama biz şanslıyız. Herkesin bizimki gibi huzurlu bir doğum süreci yaşayamadığını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanlar hala sağlık hizmetlerine ulaşımda kısıtlamalar yaşıyor. Her 11 dakikada bir hamile kadın ya da yeni doğmuş bir bebek ölüyor. Bunların çoğu da önlenebilir sebepler yüzünden."
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COVİD 19 ZORLUKLARI ARTIRDI
"Covid 19'un ortaya çıkmasından bu yana birçok yeni doğan bebek; su, sabun, aşı ve ilaçlara ulaşamadığı için risk altında. Yeni doğan bir bebeğin ebeveynleri olarak bu bizim kalbimizi kırıyor, bu tür zorluklarla mücadele eden anne ve babalarla her zamankinden daha fazla empati halindeyiz."
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HER BEBEĞİN SAĞLIKLI DOĞMA HAKKI VAR
Açıklamada Katy Perry ve Orlando Bloom'un UNICEF İyi Niyet ElçileRi olarak bebekleri adına açtığı bir yardım kampanyasına Yer verildi. Çiftin UNICEF aracılığıyla açtığı yardım kampanyasının, sağlıklı bebeklerin doğumuna katkı sağlama amacını taşıdığı belirtildi. Hem UNICEF'in hem de Bloom'un sayfasından yapılan bu paylaşıma sosyal medya kullaınıcılarından hem tebrik hem de beğeni mesajları yağdı.