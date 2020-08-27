Kızının adı tırnağında çizili: Ünlü çiftin kızı dünyaya geldi

YENİ DOĞAN ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Mesajda UNICEF'in amacına uygun mesajlar da yer aldı. Paylaşımda Bloom ve Perry'nin şu sözlerine yer verildi: "Ama biz şanslıyız. Herkesin bizimki gibi huzurlu bir doğum süreci yaşayamadığını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanlar hala sağlık hizmetlerine ulaşımda kısıtlamalar yaşıyor. Her 11 dakikada bir hamile kadın ya da yeni doğmuş bir bebek ölüyor. Bunların çoğu da önlenebilir sebepler yüzünden."