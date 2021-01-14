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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 18:16 | 

Kızını rehin aldığını duyunca çılgına döndü

Antalya'da Duygu K. (30) eşi Mesut K. tarafından bıçakla rehin alındı. Eşinin boş anını yakalayan Duygu K. ailesine mesaj atarak yardım istedi. Hızla eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Baba Erdem Ç., "Yıllardır kızıma neler yaptı. Kızım sürekli şiddet gördü. Her defasında kızıma 'Yapma kızım, yuvan bozulmasın' diye sabretmesini söyledim. O her defasında biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bana bıçakla saldırdı. Ben de elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.

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