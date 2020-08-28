Kızıma feda olsun: Doğum günü için cennet köşesine götürdü
Ünlü model, kızının yeni yaşını kutlamak için bütün ailesini dünyanın cennet köşelerinden birine götürdü.
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TÜM AİLE BİRLİKTE GİTTİLER
Top model Alessandra Ambrosio, kızı Anja'nın 12'nci yaşını Maldiv adalarında bir tatil köyünde kutladı. Bu geziye 39 yaşındaki Ambrosio'nun annesi, babası, ailesinin yakın üyeleri ve sevgilisi Nicolo Oddi de katıldı.
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RENKLİ KUTLAMA
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, iş adamı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Anja'nın yeni yaşı için lüks tatil köyünde renkli bir kutlama düzenledi.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Model, kutlamada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlara Ambrosio'nun takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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UZUN SÜRE NİŞANLI KALDI
Adını "Victoria's Secret Meleği" olarak duyuran Alessandra Ambrosio, Jamie Mazur ile uzun süren bir nişanlılık dönemi yaşadı.
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İKİ ÇOCUĞU VAR
Bu sırada Anja adını verdikleri kızı ve Noah adında, şu an 8 yaşında olan oğulları dünyaya geldi.
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YENİ AŞKIYLA MUTLU
Amborio ve Mazur, nişanı evliliğe taşımadan yollarını ayırdılar. Alessandra Ambrosio, iki yıldır ünlü bir giyim markasının kurucularından olan 39 yaşındaki Nicolo Oddi ile birlikte.
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11 YAŞINDA KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU
Alessandra Ambrosio daha küçük yaşta model olmaya karar vermişti. Hatta bunun için 11 yaşındayken kulaklarından ameliyat geçirdi.
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ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLDİ
1996'da katıldığı bir yarışmada birinci olan Ambrosio onun ardından kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.
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'MELEK' OLARAK TANINDI
Victoria's Secret ile çalışması ise kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra dünyanın önde gelen modellerinden biri haline geldi.