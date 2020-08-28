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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 10:24 | 

Kızıma feda olsun: Doğum günü için cennet köşesine götürdü

Ünlü model, kızının yeni yaşını kutlamak için bütün ailesini dünyanın cennet köşelerinden birine götürdü.

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1TÜM AİLE BİRLİKTE GİTTİLER
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TÜM AİLE BİRLİKTE GİTTİLER

Top model Alessandra Ambrosio, kızı Anja'nın 12'nci yaşını Maldiv adalarında bir tatil köyünde kutladı. Bu geziye 39 yaşındaki Ambrosio'nun annesi, babası, ailesinin yakın üyeleri ve sevgilisi Nicolo Oddi de katıldı.

2RENKLİ KUTLAMA
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RENKLİ KUTLAMA

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, iş adamı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Anja'nın yeni yaşı için lüks tatil köyünde renkli bir kutlama düzenledi.

3SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Model, kutlamada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlara Ambrosio'nun takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

4UZUN SÜRE NİŞANLI KALDI
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UZUN SÜRE NİŞANLI KALDI

Adını "Victoria's Secret Meleği" olarak duyuran Alessandra Ambrosio, Jamie Mazur ile uzun süren bir nişanlılık dönemi yaşadı.

5İKİ ÇOCUĞU VAR
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İKİ ÇOCUĞU VAR

Bu sırada Anja adını verdikleri kızı ve Noah adında, şu an 8 yaşında olan oğulları dünyaya geldi.

6YENİ AŞKIYLA MUTLU
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YENİ AŞKIYLA MUTLU

Amborio ve Mazur, nişanı evliliğe taşımadan yollarını ayırdılar. Alessandra Ambrosio, iki yıldır ünlü bir giyim markasının kurucularından olan 39 yaşındaki Nicolo Oddi ile birlikte.

711 YAŞINDA KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU
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11 YAŞINDA KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU

Alessandra Ambrosio daha küçük yaşta model olmaya karar vermişti. Hatta bunun için 11 yaşındayken kulaklarından ameliyat geçirdi.

8ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLDİ
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ERKEN YAŞTA KEŞFEDİLDİ

1996'da katıldığı bir yarışmada birinci olan Ambrosio onun ardından kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

9MELEK OLARAK TANINDI
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'MELEK' OLARAK TANINDI

Victoria's Secret ile çalışması ise kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra dünyanın önde gelen modellerinden biri haline geldi.

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