Kızım çabuk konuşacak!

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeğinin ne kadar büyüdüğünü sosyal medyadan gözler önüne serdi.
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Milla Jovovich, üçüncü kızını da kısa bir süre önce dünyaya getirmişti. 44 yaşındaki Jovovich, iki buçuk aylık kızı Osian ile çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.
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Yönetmen Paul Anderson ile evli olan yıldız, küçük kızının güler yüzlü olduğunu ve çok çabuk konuşmaya başlayacağını da ileri sürdü.
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Milla Jovovich, küçük kızının konuşmaya çok hevesli olduğunu belirtip çıkardığı seslerden de yola çıkarak "Kızım konuşmak için sabırsızlanıyor" diye yazdı.
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Milla Jovovich, Osian'ın iletişime açık bir bebek olduğunu da belirtti. Bunun muhtemelen kendisiyle sürekli konuşan iki tane ablaya sahip olmasından kaynaklandığını yazdı mesajında. Yıldız, Osian'ın güler yüzlü olduğunu vurgulayıp "İnsanlar onunla konuşur konuşmaz hemen kocaman bir gülücükle ödüllendiriliyorlar, bir bebeğin size gülümsemesinden daha güzel bir şey yoktur" diye yazdı.
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Jovovich sık sık yeni hayatına ilişkin sosyal medya paylaşımları yapıyor.Evde kendisine en çok yardımcı olan kişinin ise büyük kızı olduğunu belirtip her fırsatta onu ne kadar doğru yetiştirmiş olduğunu tekrarlıyor.
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Kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa geçen ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı haline gelen Milla Jovovich bugünlerde yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Bunun nedeni ise çok kısa bir süre önce aralarına katılan minik kızı Osian.
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Jovovich ve eşi yönetmen Paul W.S. Anderson daha önce de iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Uzun süre dört kişi olarak yaşayan aile şimdi el birliğiyle henüz bir aylık bile olmayan minik Osian'ı büyütmeye çalışıyor. Bu konuda güzel oyuncunun en büyük yardımcısı da en büyük kızı Ever Gabo.
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Milla Jovovich, Ever Gabo'nun hastane döneminden bu yana kardeşinin bakımıyla yakından ilgilendiğini gösteren paylaşımlar yapıyor. Jovovich bir paylaşımında da en büyük kızı Ever Gabo'nun okuldaki bir partiye gitmek için hazırlandıktan sonra evden ayrılmadan kardeşinin yanına koştuğunu belirtip "Kızımı bu kadar dikkatli, kibar ve kardeşiyle ilgili görünce bir ebeveyn olarak, kocamla birlikte onu ne kadar doğru bir şekilde yetiştirdiğimizi anlıyorum" diye yazdı.
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Jovovich'in küçük kızı da zaman zaman kardeşinin beslenmesine yardımcı oluyor.
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44 yaşında tekrar anne olma mutluluğunu yaşayan Milla Jovovich, geçtiğimiz günlerde en küçük bebeğinin iki haftalık olduğunun müjdesini verdi. Paul W.S. Anderson ile olan evliliğinden Osian adını verdiği kızını dünyaya getiren ünlü oyuncu paylaşımına "Osian bugün iki haftalık oldu" diyerek başladı. Güzel oyuncu, kızını dünyaya getirdiği günden bu yana pijamalarını hiç çıkarmadığını belirterek "İnsanlar bana ne yaptığımı soruyorlar. Tam kapasite süt üretmeye çalışıyorum" diye yazdı. Milla Jovovich, bütün enerjisini, kızını beslemeye odakladığını belirtti.
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Bir takipçisinin "Sıkıcı iş toplantılarından iyidir" yorumuna da "Gerçekten en iyisi. Birlikte uyuyakalmanın ve birbirine sarılmanın eşi benzeri yok. Sadece göğüslerimi sütle doldurup onu beslemek için uyanıyorum" diye yanıt verdi.
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Oyuncu Milla Jovovich ve eşi Paul W. S. Anderson üçüncü bebeklerine de kavuştu. 44 yaşındaki Jovovich önceki gün üçüncü kez anne oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu da Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Jovovich, haberi kendisinden önce en büyük kızı Ever Gabo'nun duyurduğunu belirterek her ne kadar artık eski bir haber olsa da Osian Lark Elliot Jovovich Anderson adlı kızının dünyaya geldiğini belirtti. Jovovich, bebeğinin 02- 02/2020'de doğduğunu yazdı.
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Jovovich, kızının ilk adı Osian'ın Galler dilinde bir erkek adı olduğunu belirtip 'Oşin' diye okunduğunu anlattı. Sonra da bebeğe neden bu kadar uzun bir isim verildiğini yazdı: "Büyük kızım Ever ve annem Lark adını istedi. Küçük kızım Dashiel ve ben Elliot ismini istiyorduk. Sonra kocam Paul Lark ismi için bir oylama yapmak istedi."
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Milla Jovovich kızının ilerleyen yıllarda bu isimlerden birini seçebileceğini ya da istemediğinden vazgeçebileceğini de belirtti. Milla Jovovich kızının çok güzel olduğunu, saçlarının diğer iki kızından daha açık renk olduğunu belirtti.
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Milla Jovovich ile yönetmen ve yapımcı Paul W. S. Anderson 2009 yılından bu yana evli. Çiftin 12 yaşında Ever Gabo ve 4 yaşında Dashiel Edan adında iki kızı daha bulunuyor.
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Çiftin büyük kızı Ever Gabo, 12 yaşında. Dashiel ise henüz 4 yaşında.