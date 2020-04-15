Kızım çabuk konuşacak!

Milla Jovovich, Ever Gabo'nun hastane döneminden bu yana kardeşinin bakımıyla yakından ilgilendiğini gösteren paylaşımlar yapıyor. Jovovich bir paylaşımında da en büyük kızı Ever Gabo'nun okuldaki bir partiye gitmek için hazırlandıktan sonra evden ayrılmadan kardeşinin yanına koştuğunu belirtip "Kızımı bu kadar dikkatli, kibar ve kardeşiyle ilgili görünce bir ebeveyn olarak, kocamla birlikte onu ne kadar doğru bir şekilde yetiştirdiğimizi anlıyorum" diye yazdı.