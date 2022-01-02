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Barış BUDANOĞLU-Mustafa İNAN/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 02 Ocak 2022 - 11:02 | 

Kızılırmak'ta tedirgin eden görüntü

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, eğrelti otu ile kaplanınca kızıl renge büründü. Tedirginliğe de neden olan görüntü hakkında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, "Renk değişikliği, kirlilik faktörü değildir. Bilhassa tam tersine eğrelti otu, sularda oluşabilecek kirliliği filtre etme özelliğine sahiptir" dedi. Bölge sakinlerinden Selahattin Çelik, "Kızıl haliyle ilk kez karşılaştık, bu yıla kadar hiç görmemiştik" diye konuştu.

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