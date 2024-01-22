Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu kimden? Meğer bebeğin babası... Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü?

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı yaşanan olaylarla dikkat çekti. Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son olarak Abdullah Bey ile Alev aşkının sonu nezarette bitmişti. Nezaretten çıkan Alev, Apo'yu terk etti. Bölümün sonunda ise Abdullah Bey yaşadıklarına dayanamayıp yere yığıldı. Bu durum Kızılcık Şerbeti Abdullah bey ölüyor mu, Apo öldü mü aramalarına hız kazandırdı. Aynı zamanda Kızılcık Şerbeti Nilay ve Mustafa'nın bebekleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu kimden? Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü? İşte, Kızılcık Şerbeti fragmanda dikkat çeken sahneler!