×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu kimden? Meğer bebeğin babası... Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü?

Güncelleme Tarihi:

#Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Çocuğu Kimden#Kızılcık Şerbeti#Kızılcık Şerbeti Apo
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 11:24

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm ile bu hafta ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmanda Kızılcık Şerbeti yine yoğun bir gündemle cuma akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Mustafa bebeğin babasının kendisi olmadığını bildiğini söylemişti. Bunun ardından Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu kimden? araştırmaları hız kazandı. Diğer yandan Abdullah Bey ve Alev'in aşkı da merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü? İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölümde yaşanacaklar...

1/5Kızılcık Şerbeti Nilayın çocuğu kimden Meğer bebeğin babası... Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı yaşanan olaylarla dikkat çekti. Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son olarak Abdullah Bey ile Alev aşkının sonu nezarette bitmişti. Nezaretten çıkan Alev, Apo'yu terk etti. Bölümün sonunda ise Abdullah Bey yaşadıklarına dayanamayıp yere yığıldı. Bu durum Kızılcık Şerbeti Abdullah bey ölüyor mu, Apo öldü mü aramalarına hız kazandırdı. Aynı zamanda Kızılcık Şerbeti Nilay ve Mustafa'nın bebekleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın çocuğu kimden? Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü? İşte, Kızılcık Şerbeti fragmanda dikkat çeken sahneler!

2/5KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLÜYOR MU

KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey, yaşananlara dayanamadı ve son bölümde kalp krizi geçirerek otel odasında yere yığılıp kaldı. Alev'le ilişkisi yolunda gitmeyen Apo herkes tarafından yalnızlaştırılmıştı.

BAKMADAN GEÇME!

3/5Kızılcık Şerbeti Nilayın çocuğu kimden Meğer bebeğin babası... Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü

Alev yurt dışına giderken, ailesi ve iş yerşnde de otoritesi sarsılan Abdullah Bey olanlara dayanamayıp baygınlık geçirdi. Bunun üzerine izleyicide Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü sorusu merak edilmeye başlandı. Yeni bölümde Alev geri geliyor ve Abdullah Bey hastaneye kaldırılıyor.

4/5KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFANIN ÇOCUĞU KİMDEN

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA'NIN ÇOCUĞU KİMDEN?

Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanında Mustafa Nilay'a boşanma davası açıyor. Bunun üzerine Nilay başta olmak üzere aile fertleri şaşkınlık içerisinde tüm dikkatleri Nilay'ın üzerine yoğunlaştırıyor.

BAKMADAN GEÇME!

5/5Kızılcık Şerbeti Nilayın çocuğu kimden Meğer bebeğin babası... Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu, Apo öldü mü

Mustafa ise, "çocuğun benden olmadığını biliyorum" diyerek bombayı patlatıyor. Önceki bölümde doktoru Mustafa'ya bebeğinin olmasının sağlık açısından imkansız olduğunu söylemişti. Mustafa ise bebeğinin kendisinden olmadığını düşünüyor. Ancak hastane raporlarıyla ilgili bir yanlışlık mı yaşandı yoksa gerçekten Nilay'ın bebeği başka birinden mi yeni bölümde ortaya çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Çocuğu Kimden#Kızılcık Şerbeti#Kızılcık Şerbeti Apo

BAKMADAN GEÇME!