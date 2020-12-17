Kızamıkçık nedir? Kızamıkçık hastalığı belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler
Kızamıkçık nedir? Genellikle çocuklarda görülen kızamıkçık hastalığı kırmızı döküntüler ile kendini gösteriyor. Hafif ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve burun akıntısı gibi semptomlarla ortaya çıkan kızamıkçık dünyada çeyrek yüz yılın en kötü artışını göstermeye başladı. 10-12 günde temas sonrası bulaşabilen kızamıkta uzmanlar aşısız korunma sağlanamayacağını belirtiyor. İşte, kızamıkçık hastalığı belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilen bazı bilgiler.
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Kızamık aşısı ve belirtileri, dünyada hastalığın yaygınlaşmasıyla beraber gündemde yer almaya başladı. Ateş ve döküntülerle seyreden viral nedenli kızamıkçık hastalığının aşısı 12. ayda ve 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanıyor. Tam bir tedavisi olmayan bu hastalık burun ve boğaz salgılarından havayoluna yayılan damlacıklarla bulaşıyor. İşte, ayrıntılar.
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KIZAMIKÇIK NEDİR?
Kızamıkçık kızamıkçık virüsünün neden olduğu çocuklarda sıklıkla hafif geçirilen bir enfeksiyondur. İnsanlar bilinen tek kaynaktır. Kızamıkçık hastalığında döküntü, hafif ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve burun akıntısı görülebilir.Küçük çocuklarda, kızamıkçık virüsüyle oluşan bu enfeksiyon sıklıkla kayda değer herhangi bir belirti olmadan da seyredebilir. Ancak bu çocuklar etrafa hastalığı hızla ve kendileri de çok hasta olmadıklarından kolayca bulaştırırlar.Erişkinlerde kızamıkçık hastalığı sırasında eklem iltihabına bağlı olarak eklem ağrıları da görülebilir. Kanama bozuklukları, ilerleyici beyin iltihabı gibi nadir ancak ağır yan etkiler de görülebilir. Kızamıkçığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
İnsanlar bilinen tek kaynaktır. Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir. Kızamığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.
NASIL BULAŞIR?
Kişilerin en çok bulaştırıcı olduğu dönem döküntülerin başladığı dönemdir; ancak döküntünün başlamasından önceki ve sonraki bir hafta boyunca bulaştırıcı olabilirler.
Kızamıkçık hastası bir kişiyle temas sonrası hastalığın gelişmesi için gereken kuluçka dönemi ortalama 14 gündür.
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TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Kızamıkçık hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.
Hastaların döküntülerin başlamasından sonraki bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.
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KIZAMIKÇIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Kızamıkçık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.
1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.