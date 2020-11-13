Kızamık nedir ve nasıl bulaşır? İşte kızamık hastalığı belirtileri ve aşı takvimi
Kızamık hastalığı çeyrek yüzyılın en kötü artışını göstermeye başladı. Covid-19'dan bile daha çok bulaşıcı olan kızamık, çocukluklarda daha sık olmakla beraber her yaş grubunda görülebiliyor. Temas sonrası 10-12 günde bulaşma dönemi olan kızamığa karşı en iyi korunma yöntemi uzmanlar tarafından aşılama olarak bildiriliyor. Kızamık aşısı çocukluk yaşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz uygulanıyor. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılmalı? İşte, kızamık hastalığı belirtileri ve hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kızamık aşısı ve belirtileri gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele verirken kızamık hastalığının yaygınlaşması Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında yer aldı. Öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi semptomlarla kendisini gösteren kızamık hastalığının aşısı 12. ayda ve 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanıyor. İşte, ayrıntılar.
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KIZAMIK NEDİR?
Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
İnsanlar bilinen tek kaynaktır. Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir. Kızamığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.
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KIZAMIK NASIL BULAŞIR?
Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.
Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.
Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; gerçek vaka ve ölüm sayılarının bildirilen sayılardan yaklaşık 10-50 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
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KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.
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1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.