Kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte uzman görüşleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporu sonrasında aşı takvimi bir kez daha gündeme geldi. Rapora göre, aşı reddi nedeniyle kızamık vakaları ciddi oranda arttı. Döküntülü bir hastalık olan kızamık, aşılama programının yetersiz olduğunda ölümlere dahi neden olabiliyor. Bu nedenle ciddi komplikasyonları olan kızamığın aşısının mutlaka yaptırılması gerekir.



Kızamık aşısı: Kızamık enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Kızamıkçık ve kabakulak virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 3'lü bir aşıdır. Kas içine veya cilt altına uygulanabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta yapılmaktadır.