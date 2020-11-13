Kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte uzman görüşleri
Aşılamanın, hem bebek hem çocuk hem de yetişkinlerde görülebilen sakatlık ve ölüme yol açabilen çok sayıda bulaşıcı hastalıktan korunmak için en güvenli ve en etkili yöntem olduğu biliniyor. Vatandaşlar özellikle kızamık aşısının ne zaman yapılmasını gerektiğini merak ediyor. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılmalı?
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Türkiye dünyada en yaygın devlet eliyle aşılamayı yapan ülkelerden biri, Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96. Aileler de çocukları için bu aşının ne zaman yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte, kızamık aşısı hakkında merak edilenler...
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporu sonrasında aşı takvimi bir kez daha gündeme geldi. Rapora göre, aşı reddi nedeniyle kızamık vakaları ciddi oranda arttı. Döküntülü bir hastalık olan kızamık, aşılama programının yetersiz olduğunda ölümlere dahi neden olabiliyor. Bu nedenle ciddi komplikasyonları olan kızamığın aşısının mutlaka yaptırılması gerekir.
Kızamık aşısı: Kızamık enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Kızamıkçık ve kabakulak virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 3'lü bir aşıdır. Kas içine veya cilt altına uygulanabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta yapılmaktadır.