Kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı kızamık aşısı takvimi
Kızamık aşısının önemi son yapılan araştırmaların ardından bir kez daha gündeme geldi. Dünya koronavirüs salgınının etkisi altındayken aşı karşıtlığı nedeniyle, kızamık hastalığı ciddi biçimde artış göstermeye başladı. Verilere göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 716 olan vaka sayısı, 2019 yılında 2 bin 905’e yükseldi. Kızamık aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doğan bebeklere ve çocuklara kızamık hastalığına karşı yapılan aşılar arasında yer alıyor. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte, kızamık aşısı takvimi ve kızamık aşısının uygulanacağı yaş grubu.
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Kızamık aşısı ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlamış olsa da 1990’lı yıllardan itibaren tüm illerde yaygın ve yüksek dozda hayata geçirildi. Kızamıkçık hastalığına karşı aşılanmak; hastalık gebelik döneminde geçirildiğinde konjenital kızamıkçık sendromuyla sonuçlanması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yeni doğan bebekler ve çocuklara uygulanan kızamık aşısının çocukken aşılanıp aşılanmadığı ve kızamık hastalığı geçirip geçirmediği bilinmeyen kişiler tarafından da uygulanması gerekiyor. Kızamık aşısı 2 doz olarak uygulanıyor.
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KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı ‘2019 Sağlık İstatistik Yıllığı’nı açıkladı. Yıllığın ayrıntıları şöyle oldu: “2018 yılında hiç sıtma vakası görülmezken, 2019 yılında bu rakam yabancı vaka nedeniyle 279 oldu. 112 kişide AIDS görüldü. 2018’de 11 bin 576 olan verem vakaları 11 bin 247’ye geriledi. Kızamık vaka sayısı giderek yükseldi. 412’si yerli, 304’ü yabancı toplam 716 olan vaka sayısı 2019’da 2 bin 905 oldu. Bunun 1958’i yerli, 947’si ise yabancı vakalardan oluştu. Kızamık Kızamıkçık Kabakulak (KKK) aşılama oranı 2018’de yüzde 96 iken 2019’da yüzde 97’ye yükseldi.”
Kızamık enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Kızamıkçık ve kabakulak virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 3'lü bir aşıdır. Kas içine veya cilt altına uygulanabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta yapılmaktadır.
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Kızamık aşısı uygulaması, halen, çocukluk dönemi aşılama takviminde Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı içinde 2 doz olarak uygulanmaktadır.
Aşılarını uygun sayıda ve uygun aralıklarla almış çocuklar yeterince korunmuş olurlar.
Uygulanan aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır.
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KIZAMIK AŞISI KİMLERE YAPILIR?
Aşısı mevcuttur ve hastalıktan korunmada çok etkilidir.Çocukken aşılanıp aşılanmadığı ve kızamık hastalığı geçirip geçirmediği bilinmeyen kişiler aşılanmalıdır. Bu durumdaki adolesan ve erişkinler bir ay arayla iki doz aşı olmalıdırlar.
Kızamık aşısı uygulaması, halen, çocukluk dönemi aşılama takviminde Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı içinde 2 doz olarak uygulanmaktadır.
Gebelik ve bağışıklık yetmezliği olanlara KKK aşısı uygulanmaz.2 doz aşı kızamığı önlemede %100'e yakın etkilidir.
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KIZAMIK AŞISI ÜCRETLİ Mİ?
Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.