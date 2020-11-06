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GeriMagazin Kız arkadaşı Beyza Güneş'i şikayet etmişti... Oyuncu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı
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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 08:15 | 

Kız arkadaşı Beyza Güneş'i şikayet etmişti... Oyuncu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Oyuncu Kubilay Aka, uygunsuz fotoğraflarını yayınlanacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan kız arkadaşı Beyza Güneş'ten şikayetçi oldu. Ancak Kubilay Aka, açılan soruşturma sonrası ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine oyuncunun yakalandığı ilk anda adliyeye götürülmesine karar verildi.

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Kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ihanet haberleri sonrası ayrıldı.

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Aka bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başladı. İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen sözler ve fotoğraflar yer aldı. Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istemedi.

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Oyuncunun kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, Kubilay Aka'yı tehdit etti. Güneş, Aka'nın cinsel içerikli mesajlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra "Fotoğraflarını da yayınlayacağım" diyerek şantajda bulundu.

5TEBLİGATLARA RAĞMEN ADLİYEYE GİTMEDİ
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TEBLİGATLARA RAĞMEN ADLİYEYE GİTMEDİ

Aka, durumu ihbar edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gitmedi.

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Bunun üzerine savcılık, Aka hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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Ünlü oyuncu yakalandığı ilk anda adliyeye getirilerek savcı karşısında ifade verecek.

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