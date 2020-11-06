Kız arkadaşı Beyza Güneş'i şikayet etmişti... Oyuncu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı

TEBLİGATLARA RAĞMEN ADLİYEYE GİTMEDİ Aka, durumu ihbar edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gitmedi.