Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı yapacak.. İşte başvuru şartları ve İŞKUR başvuru ekranı

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri, 4857 sayılı İş Kanunu konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanlarınaritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.



Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligatyapılmayacaktır



MEZUN OLUNAN BÖLÜM



DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ:



Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek DenizcilikOkulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisansdüzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakülteleriningüverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletmemühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurtiçi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.



• Türk vatandaşı olmak,



• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,



• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis



cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,



irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.



• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek



• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından



düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptanolarak çalışıyor olmak



• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.



• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.



• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler



kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857



sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur. • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden



biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve



benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.



• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.



Büro Personeli



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Lojistik,Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, UluslararasıLojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi,Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, UluslararasıTicaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, UluslararasıTicaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlamabölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilenbenzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisansdüzeyinde mezun olmak..



• Lojistik Elemanı, Lojistik Meslek Elemanı, Lojistik Operasyon Elemanı, Lojistik Operasyon Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Ambar/Depo Görevlisi, Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi,



Depo Sevkiyat Sorumlusu, Kapalı Depo Görevlisi, Satın Alma Sorumlusu, Satın Alma Görevlisi, Satın Alma Uzmanı, Malzeme Planlama Elemanı, Gümrük İşletme Meslek Elemanı,



Gümrük Memuru, İthalat- İhracat Sorumlusu alanlarından en az birinde asgari 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak, bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu



hizmet dökümü ile belgelemek



• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.



• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.



• Ms Office programlarını bilmek.



• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak



• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca



uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi



içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.



• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



