Kıyamet Buzulu'nda korkutan keşif! Deniz seviyesini iki kat yükseltebilir, su baskını riski var

TAMAMEN ERİRSE DENİZ SEVİYESİ NE KADAR YÜKSELECEK?
Thwaites Buzulu'nun Kıyamet Buzulu olarak anılmasının arkasında çok daha büyük bir tehlike bulunuyor.
Dev buzul, tamamen erimesi halinde küresel deniz seviyesini yaklaşık 65 santimetre yükseltebilecek miktarda buz barındırıyor.
Üstelik çevresindeki diğer buz kütlelerinin hareketini de sınırlıyor. Bu dengenin bozulması, Batı Antarktika'daki daha geniş buz tabakasının kaybını tetikleyebilir.
Bilim insanlarına göre böyle bir zincirleme değişim, uzun vadede deniz seviyesinin yaklaşık 3 metre yükselmesine yol açabilir. Ancak bu, 2100 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen bir tahmin değil uzun vadeli bir risk senaryosu.