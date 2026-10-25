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Kıyamet Buzulu'nda korkutan keşif! Deniz seviyesini iki kat yükseltebilir, su baskını riski var

Güncelleme Tarihi:

#Antarktika#Kıyamet Buzulu#Deniz Seviyesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 09:30

Antarktika'da yıllardır erimeye devam eden ve 'Kıyamet Buzulu' olarak bilinen dev buz kütlesiyle ilgili yeni bir araştırma, bilim insanlarını endişelendirdi. Uydu verileriyle hazırlanan yeni model, buzulun geleceğine ilişkin hesaplamalarda önemli bir ayrıntının gözden kaçırıldığını ortaya koydu. Bu keşif, yalnızca Antarktika'yı değil dünyanın dört bir yanındaki kıyı kentlerini de ilgilendiriyor.