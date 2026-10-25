Kıyamet Buzulu'nda korkutan keşif! Deniz seviyesini iki kat yükseltebilir, su baskını riski var

KIYI KENTLERİNDE SU BASKINI RİSKİ ARTABİLİR

Deniz seviyesinde 3 santimetrelik yükseliş küçük bir değişim gibi görünse de kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için önemli sonuçlar doğurabilir.

Çünkü deniz seviyesinin yükselmesi, özellikle fırtına ve yüksek gelgit dönemlerinde su baskınlarının daha geniş alanlara ulaşmasına neden olabiliyor.

Araştırmacılar, Miami'den Manila'ya kadar çok sayıda kıyı kentinin bu değişimlerden etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Eric Rignot da bulguların, önümüzdeki on yıllarda kıyı taşkınlarına ilişkin risklerin beklenenden daha büyük olabileceğini gösterdiğini belirtti.