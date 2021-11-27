Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi
Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi İpek Tatlıtuğ, ortağı Esen Şahin’le birlikte menajerlik şirketi kurdu.Akaryakıt ve demir sektöründe faaliyet gösteren bir şirketleri bulunan İpek Tatlıtuğ ve Esen Şahin, şimdi de menajerlik şirketi kurdu. Ajansın genel koordinatörlüğünü cast direktörü Fulya Şirin üstlendi.
İKİZİ DEĞİL KARDEŞİ
Kanal D'nin efsane olmaya adan dizisi Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, canlandırdığı karakter ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, abisi ile birlikte 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı...
BENSU SORAL'IN İKİZİ
23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın doğum günü mutluluğu...
Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı. Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.
Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı. Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.
Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz, mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.
Abla Hande Soral ise kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı. 'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'
Abla Hande Soral ise kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı. 'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'
ABİ MÜZİSYEN
Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim, onu tanıyor musunuz? Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
KÜÇÜĞÜN BAKIŞLARI DEĞİŞMEMİŞ!
Fotoğraftaki çocuklar abi kardeş. Onlar aynı zamanda 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... İlk bakışta tanıyabildiniz mi?
O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU!
Şu sıralar haftanın beş günü ekranda olan bu küçük kızı tanıdınız mı? Manken olarak kariyerine başlayan daha sonra oyunculuk ve sunuculuk yapan bu ünlü Çağla Şıkel'den başkası değil!