Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi

BENSU SORAL'IN İKİZİ

23 Mart 1991 doğumlu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın doğum günü mutluluğu...



Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı. Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.