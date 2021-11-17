Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, hamile mi? 5 yıl önce nikah masasına oturdular...
2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddia edildi. İddialara göre, 44 yaşındaki Başak Dizer 3 aylık hamile Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Paris'te sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Peki, Başak Dizer kimdir, hamile mi?
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2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünya evine giren Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, ünlü stil danışmanı 3 aylık hamile.
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Geçtiğimiz günlerde de hamilelik haberleriyle gündeme gelen Başak Dizer Tatlıtuğ, iddiaları yalanlamıştı.
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Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu. 2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.